Інопланетний кримський пейзаж: з'явилися фото з Армянська після катастрофи
|09:21 03.05.2019
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|Крым
У мережі опублікували фото пейзажу в Армянську в окупованому Росією Криму, де сталася катастрофа на заводі "Кримський титан".
Про це повідомляють в Telegram-каналі "Кримський бальзам", передає "Апостроф"
"Хочеться, звичайно, завжди тільки про хороше, але так не буває. Є у нас і таке техногенне "мистецтво". Кислотонакопичувач заводу "Кримський титан", - написали в мережі і розмістили знімки.
Нагадаємо, екологічна катастрофа в місті Армянськ через аварію на заводі "Кримський титан" сталася в серпні 2018 року. У мережі опублікували безліч фотографій з наслідкамивикиду невідомої хімічної речовини в повітря.
Як повідомлялося раніше, в окупованому Росією Криму в місті Армянськ після забрудненого повітря жителі скаржаться на брудну воду з крана.
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