У мережі опублікували фото пейзажу в Армянську в окупованому Росією Криму, де сталася катастрофа на заводі "Кримський титан".

Про це повідомляють в Telegram-каналі "Кримський бальзам", передає "Апостроф"

"Хочеться, звичайно, завжди тільки про хороше, але так не буває. Є у нас і таке техногенне "мистецтво". Кислотонакопичувач заводу "Кримський титан", - написали в мережі і розмістили знімки.

Нагадаємо, екологічна катастрофа в місті Армянськ через аварію на заводі "Кримський титан" сталася в серпні 2018 року. У мережі опублікували безліч фотографій з наслідкамивикиду невідомої хімічної речовини в повітря.

Як повідомлялося раніше, в окупованому Росією Криму в місті Армянськ після забрудненого повітря жителі скаржаться на брудну воду з крана.