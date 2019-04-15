В Бердянский порт доставлены 26 гондол и лопасти для Приморской ВЭС / Фото
|09:01 03.05.2019
|0 комментариев
|Украина
ГП "Бердянский морской торговый порт" приняло судно, доставившее из испанского порта Ферроль 26 хабов, 26 гондол и 21 лопасть для второй очереди Приморской ветроэлектростанции.
Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на информацию госстивидора.
По количеству ветрогенераторов Приморская ВЭС-2 будет аналогичной предыдущему проекту и будет насчитывать 26 единиц ветряков, поэтому хабы и гондолы, которые доставлены судном Fredensborg, получены в полном объеме. В дальнейшем, в рамках данного проекта, государственный портовый оператор будет обрабатывать лопасти и башни.
Ранее ЦТС писал, что в апреле в китайском порту Тяньцзинь погрузили первое судно с компонентами для будущей Орловской ветроэлектростанции, которая строится холдингом ДТЭК в Запорожской области. В Украине перегрузка ветрогенераторов будет осуществляться в порту Бердянск.
Напомним, что в 2019 году через Бердянский порт будет поставлено всего 63 комплекта ветрогенераторов различных производителей.
Ещё на эту тему:
Морпорты увеличили недельную перевалку зерна на 5%
С начала года Мариупольский порт переработал 1,5 млн тонн грузов
В первом квартале Мариупольский порт сократил грузооборот на 4,9%
Морський вантажопотік в Україні з початку року зріс на 12%
В первом квартале Херсонский порт увеличил грузооборот на 40%
Грузооборот порта Черноморск за 3 месяца 2019 года вырос на 23,4% - до 6,36 млн тонн
Грузооборот Одесского морпорта за 3 месяца 2019 года вырос на 5,1% - до 6,21 млн тонн
Объем грузооборота морпорта Южный за январь-март 2019 года
У першому кварталі 2019 року морпорти збільшили вантажообіг на 12,4%
Держстивідор «Южний» перевиконав квартальний план на 2%