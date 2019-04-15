ГП "Бердянский морской торговый порт" приняло судно, доставившее из испанского порта Ферроль 26 хабов, 26 гондол и 21 лопасть для второй очереди Приморской ветроэлектростанции.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на информацию госстивидора.

По количеству ветрогенераторов Приморская ВЭС-2 будет аналогичной предыдущему проекту и будет насчитывать 26 единиц ветряков, поэтому хабы и гондолы, которые доставлены судном Fredensborg, получены в полном объеме. В дальнейшем, в рамках данного проекта, государственный портовый оператор будет обрабатывать лопасти и башни.

Ранее ЦТС писал, что в апреле в китайском порту Тяньцзинь погрузили первое судно с компонентами для будущей Орловской ветроэлектростанции, которая строится холдингом ДТЭК в Запорожской области. В Украине перегрузка ветрогенераторов будет осуществляться в порту Бердянск.

Напомним, что в 2019 году через Бердянский порт будет поставлено всего 63 комплекта ветрогенераторов различных производителей.