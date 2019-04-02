ЄС і Туреччина закликали США скасувати ембарго на експорт нафти з Ірану

08:41 03.05.2019 0 комментариев Турция

Євросоюз і Туреччина звернулися до керівництва США із закликом скасувати санкції на постачання нафти з Ірану.

Про це повідомляє НВ посилаючись на DW.

Зокрема, комісар ЄС з питань клімату Мігель Аріас Каньєте заявив, що обмеження несуть загрозу для ядерної угоди між Євросоюзом та Іраном.

У свою чергу, міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу зазначив, що Туреччина не здатна в короткі терміни знайти альтернативу паливу з Ірану.

Раніше президент Ірану Хасан Роугані заявив, що Іран продовжить експортувати нафту.

Перед цим президент США Дональд Трамп продовжив дію заборони на постачання нафтопродуктів із Ірану.



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