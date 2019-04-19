У Комітеті із закордонних справ Палати представників Конгресу США відбулися відкриті слухання на тему протидії агресії Росії та підтримки України, повідомляє посольство України в США.

Як повідомляє в четвер українське посольство в США на сторінці в соцмережі Facebook, доповідачами-учасниками дискусії були колишні помічник державного секретаря США з питань Європи та Євразії Вікторія Нуланд, координатор Державного департаменту щодо санкційної політики Деніел Фрід і нинішній голова Інституту дослідження війни Джон Кін, передає Інтерфакс-Україна.

"Члени Конгресу США та експерти відзначили ключові позиції: Україна провела вільні та демократичні вибори президента. Перед новообраним главою держави постануть важливі завдання: продовжити антикорупційні реформи, забезпечити політичну стабільність та економічний добробут країни", - йдеться в повідомленні посольства.

Також учасники слухань висловили думку, що "США мають показати тверду підтримку України, взяти безпосередню участь у розвитку реформ та збільшити політичну, дипломатичну та військово-технічну допомогу у боротьбі з агресією Росії".

Крім того, члени Конгресу США та експерти вважають, що США мають звернути особливу увагу на спостереження за безпековою політикою в Азовському морі.

"Важливо посилити роботу над збільшенням санкцій США проти Росії в координації з європейськими партнерами", - резюмує посольство підсумки відкритих слухань.

Учасники слухань також наголосили на необхідності, щоб США та Європа скоординували свої позиції в енергетичній сфері, "щоб протидіяти спробам Росії маніпулювати енергетичними ресурсами, зокрема проектом "Північний потік-2", у політичних цілях", - повідомляє посольство України в США.