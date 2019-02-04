Укроборонпром підписав меморандум з Туреччиною про експорт озброєнь та технології

21:01 02.05.2019 0 комментариев Украина

У рамках міжнародної оборонної виставки IDEF-19 у Стамбулі, між Укроборонпромом та корпорацією Міноборони Туреччини ASFAT підписано Меморандум.

Про це повідомляється на сайті Укроборонпрому, передає Укрінформ.

"У рамках міжнародної оборонної виставки IDEF-19, що відбувається у Стамбулі, генеральний директор ДК "Укроборонпром" Павло Букін підписав Меморандум із представниками корпорації Міноборони Туреччини ASFAT, яка об’єднує 30 державних оборонних та суднобудівних підприємств", - йдеться у повідомленні.

У документі визначено принципи експорту продукції українського оборонно-промислового комплексу до Туреччини, а також – трансферу технологій з розробки і створення високоточних озброєнь. Також передбачено можливість спільних дій з виробництва високоточної зброї та інших видів озброєння та військової техніки.

Турецька сторона висловила зацікавленість у закупівлі газотурбінних двигунів виробництва "Зоря-Машпроект", що входить до складу Укроборонпрому, для бойових надводних кораблів національного ВМФ. Також були обговорені спільні проекти з постачання Туреччині українських газогенеруючих установок.

У зустрічі взяли участь заступник секретаря РНБОУ Сергій Кривонос і голова парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони Сергій Пашинський.

Корпорація Міноборони Туреччини ASFAT є державним концерном оборонних та суднобудівних підприємств. Її заснували у січні 2018 року для розвитку національного ОПК та збільшення експорту оборонної продукції. Управління ASFAT здійснює Міноборони Туреччини.

До складу корпорації увійшли 30 підприємств, що раніше знаходились під егідою Міністерства національної оборони, та центри технічного обслуговування і ремонту. За рік існування там досягли помітних успіхів. Зокрема, корпорація перемогла у тендері на будівництво чотирьох корветів кораблів для ВМФ Пакистану, підписавши найбільший експортний контракт в історії національного ОПК.



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