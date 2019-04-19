ЄС уважно слідкуватиме за видачею російських паспортів українцям

20:41 02.05.2019 0 комментариев Украина

Євросоюз вважає рішення Кремля щодо видачі паспортів населенню ОРДЛО спробою дестабілізувати Україну і уважно слідкуватиме за розвитком ситуації навколо видачі російських паспортів українцям.

Про це йдеться у заяві делегації Європейського Союзу, виголошеній під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер у Відні, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Підписаний президентом Путіним 24 квітня російський указ, що заохочує громадян України, які проживають на територіях, що контролюються підтримуваними Росією збройними формуваннями, подавати заяву на отримання російського громадянства є тривожним розвитком і ще однією атакою на суверенітет України з боку Росії. Це рішення, прийняте відразу після президентських виборів в Україні, які продемонстрували сильну відданість України демократії та верховенству права, чітко демонструє намір Росії щодо подальшої дестабілізації України та загострення конфлікту, а не щодо ведення конструктивного діалогу з українською владою", - наголошується у заяві.

Водночас у ЄС заявили, що в цьому контексті взяли до уваги опублікований 1 травня інший указ Путіна щодо спрощення отримання громадянства РФ для окремих категорій українських громадян.

"Ми взяли до уваги той факт, що президент Путін підписав ще один указ 1 травня, і ми будемо уважно стежити за розвитком подій щодо громадянства та спрощення паспортизації. Ми закликаємо Росію утриматися від дій, які ставлять під загрозу реалізацію Мінських домовленостей і перешкоджають повній реінтеграції територій, які контролюються підтримуваними Росією збройними формуваннями, в Україну", - йдеться у заяві.

Раніше в МЗС України заявили, що оприлюднений 1 травня указ президента РФ від 29 квітня 2019 року №187 "Стосовно окремих категорій іноземних громадян та осіб без громадянства, які мають право звернутися із заявами про прийняття до громадянства Російської Федерації у спрощеному порядку", як й усі попередні та можливі майбутні нормативно-правові акти РФ, спрямовані на надання громадянам України російського громадянства у протиправний спосіб, "були, є та будуть юридично нікчемними, не матимуть жодних правових наслідків і не визнаватимуться українською стороною".

Міністерство виступило з категоричною вимогою до російської сторони невідкладно скасувати всі протиправні рішення щодо паспортизації громадян України та усунути їх негативні наслідки.

Раніше 24 квітня Путін підписав інший указ "Про визначення з гуманітарною метою категорії осіб, які мають право звернутися із заявами про надання громадянства Російської Федерації у спрощеному порядку". В документі говориться, що жителі окупованих територій України - Донецької та Луганської областей - мають право отримати російське громадянство за спрощеною процедурою. Зокрема, їм не потрібно отримувати дозвіл на тимчасове проживання і посвідку на проживання.



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