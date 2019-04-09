Міністр закордонних справ Великої Британії Джеремі Хант сьогодні збирається оголосити, що державний телеканал Росії RT – це «зброя дезінформації».

Про це він скаже у своїй промові, присвяченій Міжнародному дню свободи преси. Ці його слова, які він виголосить в Ефіопії, позначать ескалацію британського наступу проти стандартів російського телеканалу, який раніше називався Russia Today, - пише The Guardian, передає УНІАН.

В розпорядженні британського видання опинився текст промови голови Ханта.

Медіа-регулятор Ofcom розслідує низку справ проти російського телеканалу через зміст його ефіру.

«Після того, як російська держава влаштувала хімічну атаку в британському місті Солсбері торік, Кремль вигадав понад 40 різних байок, щоб пояснити цей інцидент», - йдеться в промові голови британського МЗС.

«Їхня зброя дезінформації намагалася розповсюдити ці байки по світу. Найкращий захист проти тих, хто умисне поширює брехню, — це незалежні, надійні редакції новин», - йдеться в промові.

Також Хант зауважить, що Ofcom має ухвалити незалежне рішення, чи варто RT закрити у Британії.

В кінці минулого року російський телеканал визнали винним у семи порушеннях британського кодексу телебачення, які стосувалися програм про застосування хімічної зброї «Новачок» у Солсбері.

Заява Ханта може загострити й без того інтенсивний конфлікт. Росія відкрила розслідування проти BBC щодо права британського телеканалу працювати на російській території за межами Москви.

В цей час RT добивається судового перегляду рішення Ofcom у Британії. Хант у своїй промові також збирається звинуватити Росію у «маніпуляції ЗМІ, поширюючи фальшиві новини», а також наголосити, що саме RT грає ключову роль у цих діях.

«Канали на зразок RT хочуть, щоб їхні глядачі вірили в умовність правди в те, що факти завжди вписуються в офіційну легенду Кремля. Росія в останнє десятиліття дуже розчаровувала, просуваючи свою зовнішню політику, головним принципом якої було сіяти сум’яття і сум’яття, а також підривати хиткі демократії», - йдеться в промові британського міністра.



