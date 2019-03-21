У Гаазі з 3 по 7 червня призначено слухання в Міжнародному Суді ООН щодо порушення Росією конвенцій про боротьбу з фінансуванням тероризму та про заборону всіх форм расової дискримінації.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі з посиланням на документи суду.

“Суд проведе публічні слухання з понеділка 3 червня по п'ятницю 7 червня 2019 року, в Палаці Миру в Гаазі”, - йдеться у повідомленні.

Слухання будуть присвячені попереднім запереченням Російської Федерації.

Згідно з графіком, перший раунд усних аргументів відбудеться у понеділок 3 червня о 10:00, виступатиме РФ. Наступного дня, теж о 10:00 виступатиме Україна.

Другий раунд призначено на четвер, на 6 червня, на 10-ту ранку, виступатиме Росія. Наступного дня, 7 червня, у той самий час - Україна.

Слухання транслюватимуть наживо на сайті суду. Відео належної якості буде доступним для перегляду на сайті суду того ж дня. Фотографії опублікують у перші два дні слухань на сайті суду, а також у Twitter.

Слухання відбудуться у великій залі, однак кількість місць обмежена. Пріоритет буде надано представникам держав-учасників справи і членам дипломатичного корпусу.

Як відомо, 16 січня 2017 року Україна подала до Міжнародного суду ООН позов проти Росії. Міжнародний суд ООН розглядає позов щодо порушення Конвенції про заборону фінансування тероризму та Конвенції про заборону расової дискримінації. Звинувачення, висунуті до Росії, включають: надання зброї та інших видів допомоги незаконним збройним формуванням; збиття літака Малайзійських авіаліній рейсу MH17; обстріли житлових районів Маріуполя та Краматорська; знищення цивільного пасажирського автобуса неподалік від Волновахи; смертоносний вибух під час мирного зібрання в Харкові; дискримінація щодо української та кримськотатарської громад; заборона діяльності Меджлісу кримськотатарського народу; хвилі зникнень, вбивства, самовільні обшуки, затримання; обмеження на викладання української й кримськотатарської мов.

6 березня 2017 відбулися перші слухання в Гаазі. 19 квітня 2017 року було оголошено рішення про запобіжні заходи. Міжнародний суд ООН у Гаазі визначив, що Росія має поновити діяльність Меджлісу кримськотатарського народу.