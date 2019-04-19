ЄС занепокоєний погіршенням ситуації з правами людини в незаконно анексованому Росією Криму
|19:41 02.05.2019
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|Украина
Євросоюз залишається глибоко стурбований погіршенням ситуації з правами людини в незаконно анексованому Росією Криму.
Про це йдеться у заяві делегації Європейського Союзу, виголошеній під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер у Відні, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
"Ми залишаємося глибоко стурбовані щодо погіршення ситуації з правами людини в незаконно анексованому Криму. Ми підтримуємо заяву представника ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлема Дезіра від 17 квітня, в якій міститься засудження погіршення ситуації зі свободою слова та безпекою журналістів на півострові", - йдеться у заяві.
В ЄС також заявили, що засуджують "практику заглушення критичних голосів у Криму, включаючи справи громадських журналістів Османа Аріфмеметова, Рустема Шейхалієва та Ремзі Бекірова, заарештованих за пов’язаних тероризмом обвинуваченнях, а також близько 20 інших жителів Криму".
Крім того, делегація ЄС наголосила на необхідності забезпечення вільного, безпечного та безперешкодного доступу для СММ ОБСЄ по всій території України, включаючи незаконно анексований Крим та українсько-російський кордон.
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