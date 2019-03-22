Сьогодні, 2 травня, близько 8-ї ранку американський літак розвідник Boeing RC-135V Військово-повітряних сил США, з бортовим номером 64-14846, злетів з авіабази Суда Бей на Криті та направився у акваторію Чорного моря.

Про це повідомляє Український мілітарний портал.

Зайшовши до акваторії Чорного моря він здійснив дозаправку за допомогою літака-заправника США Boeing KC-135R Stratotanker.

Після цього Boeing RC-135V розпочав патрулювання узбережжя окупованого Криму та поблизу російського міста Новоросійськ, де розташована база Чорноморського флоту ВМФ Росії.

Boeing RC-135 — сімейство великих розвідувальних літаків, які використовуються ВПС США та Королівськими ВПС Великої Британії для збору, обробки та передавання розвідувальної інформації.

Також вчора, 1 травня, польоти вздовж лінії зіткнення на Донбасі та поблизу окупованого Кримського півострова здійснив стратегічний безпілотний літальний апарат RQ-4B Global Hawk:

RQ-4 Global Hawk — стратегічний розвідувальний безпілотний літальний апарат. Перший політ здійснив 28 лютого 1998 року з авіабази Військово-повітряні сили США в Каліфорнії. Перший апарат Global Hawk був переданий військово-морським силам США в 2004 році та приступив до виконання бойових завдань в березні 2006 року.

Окрім БПЛА вздовж узбережжя окупованого Криму працював патрульний протичовновий літак Boeing Poseidon P-8A Військово-морського флоту США.

Boeing P-8A – патрульний протичовновий літак, який призначений для виявлення та знищення підводних човнів противника в районах патрулювання. Також він може здійснювати розвідку та брати участь в протикорабельних та рятувальних операціях.