Літаки розвідники ВПС США продовжують патрулювання узбережжя окупованого Криму
|19:21 02.05.2019
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|Крым
Сьогодні, 2 травня, близько 8-ї ранку американський літак розвідник Boeing RC-135V Військово-повітряних сил США, з бортовим номером 64-14846, злетів з авіабази Суда Бей на Криті та направився у акваторію Чорного моря.
Про це повідомляє Український мілітарний портал.
Зайшовши до акваторії Чорного моря він здійснив дозаправку за допомогою літака-заправника США Boeing KC-135R Stratotanker.
Після цього Boeing RC-135V розпочав патрулювання узбережжя окупованого Криму та поблизу російського міста Новоросійськ, де розташована база Чорноморського флоту ВМФ Росії.
Boeing RC-135 — сімейство великих розвідувальних літаків, які використовуються ВПС США та Королівськими ВПС Великої Британії для збору, обробки та передавання розвідувальної інформації.
Також вчора, 1 травня, польоти вздовж лінії зіткнення на Донбасі та поблизу окупованого Кримського півострова здійснив стратегічний безпілотний літальний апарат RQ-4B Global Hawk:
RQ-4 Global Hawk — стратегічний розвідувальний безпілотний літальний апарат. Перший політ здійснив 28 лютого 1998 року з авіабази Військово-повітряні сили США в Каліфорнії. Перший апарат Global Hawk був переданий військово-морським силам США в 2004 році та приступив до виконання бойових завдань в березні 2006 року.
Окрім БПЛА вздовж узбережжя окупованого Криму працював патрульний протичовновий літак Boeing Poseidon P-8A Військово-морського флоту США.
Boeing P-8A – патрульний протичовновий літак, який призначений для виявлення та знищення підводних човнів противника в районах патрулювання. Також він може здійснювати розвідку та брати участь в протикорабельних та рятувальних операціях.
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