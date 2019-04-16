В'язень Кремля Сущенко розповів про дефіцит новин з України

19:01 02.05.2019 0 комментариев Украина

Незаконно засуджений у Росії український журналіст Роман Сущенко просить у листах розповідати йому новини з України.

Про це йдеться у його листі-відповіді небайдужій киянці, який має в своєму розпорядженні "Українська правда".

Сущенко звертає увагу, що посилки і бандеролі йому передають раз на 4 місяці.

"Бандеролі і посилки тут дозволені по одній в чотири місяці. Давайте візьмемо паузу на кілька місяців. Я вам вдячний за ваші малюнки, рецензії на сучасні фільми, а також за новини музики. Якщо на цьому ваше бажання не вичерпається, то попрошу вас ще поділитися новинами з Києва та України. Дефіцит на ці теми відчувається особливо", - зазначає політв'язень.

Проект LetMyPeopleGo зазначає, що листи з волі – це ковток свободи, зв’язок із зовнішнім світом та величезна моральна підтримка для політв’язнів. Вони нагадують їм, що про них не забувають, що за їхнє звільнення борються, що їх чекають на волі.

Тим, хто хоче підтримати українських політв’язнів, нагадують, яких правил потрібно дотримуватися, аби листи пропустила тюремна цензура:

Листи мають бути написані російською мовою;
Текст мусить бути політично нейтральним;
На конверті важливо вказувати рік народження і повні ПІБ в’язня;
Крім того, якщо Ви хочете, аби адресат Вам відповів, додайте до листа чистий аркуш паперу і конверт. Навіть якщо Ви не чекаєте на відповідь, все одно папір і конверти стануть їм у нагоді – у в’язниці навіть вони в дефіциті.

Перелік адрес, за якими можна писати листи українським заручникам Кремля, можна знайти тут.

Нагадаємо:

Власного кореспондента "Укрінформу" у Франції Романа Сущенказатримали 30 вересня 2016 року у Москві,  куди він прибув з приватною поїздкою. Росія звинуватила його у шпигунстві.
4 червня 2018 р. Московський міський суд визнав українського журналіста винним і призначив покарання у вигляді 12 років колонії суворого режиму. Сущенко провину не визнав.
Його захисник Марк Фейгін зазначав, що Сущенка у російській колоніїутримують в інформаційній ізоляції.



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