Міністерство юстиції Грузії звернулося до комітету міністрів Ради Європи з вимогою розглянути "справу депортованих" на найближчому засіданні з процедурою посиленого нагляду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на прес-службу відомства.

Європейський суд з прав людини, рішенням від 31 січня 2019 року зобов'язав Москву виплатити загальну суму 10 мільйонів євро 1500 громадянам Грузії, що стали жертвами масової депортації з Російської Федерації восени 2006 року.

Беручи до уваги, що протягом трьох місяців (до 1 травня 2019 року) Росія не виплатила суму Міністерство юстиції звернулося до комітету міністрів Ради Європи з проханням негайно розглянути справу з процедурою посиленого нагляду та провести дебати на найближчому засіданні.

Також комітету міністрів запропонували в найкоротші терміни отримати офіційне пояснення від Росії в зв'язку з невиконанням цього зобов'язання.