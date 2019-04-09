До України прибуло понад 130 військовослужбовців десантно-штурмової дивізії армії США в рамках ротації місії з підготовки українських військових «Об’єднаної багатонаціональної групи з підготовки – Україна».

Як йдеться у повідомленні на сайті Міністерства оборони України, сьогодні в Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного відбулась церемонія передачі повноважень між двома підрозділами американської складової місії JMTG-U, передає УНІАН.

Зокрема, на заміну військовослужбовцям 278-го бронекавалерійського полку Національної гвардії США зі штату Теннессі, які перебували на Львівщині з літа 2018 року, до України прибули понад 130 військових 2-ї бригадної тактичної групи «Страйк» 101-ї повітрянодесантної (десантно-штурмової) дивізії армії США.

Термін ротації на території України для американських військових складатиме 9 місяців.

У Міноборони зазначили, що американські гвардійці зі штату Теннессі добре справилися із завданнями щодо підготовки українських підрозділів в рамках «Об’єднаної багатонаціональної групи з підготовки — Україна» (JMTG-U) і отримали відзнаки Міноборони України.

Представники армії США продовжуватимуть допомагати у тренуванні підрозділів Збройних сил України за стандартами підготовки армій держав НАТО.

Також у Міноборони нагадали, що діяльність місії започатковано у 2015 році. Метою є сприяння внутрішньому оборонному потенціалу України та тренуванню ротаційних підрозділів в Україні. Крім того, американські військовослужбовці продовжуватимуть навчання українських військових інструкторів, які у найближчому майбутньому мають повністю опанувати функції навчання особового складу на рівні батальйону.