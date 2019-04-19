Подлодки ЧФ страны агрессора после сирийского похода отправятся на ремонт
|18:01 02.05.2019
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|Крым
Подводные лодки ЧФ РФ "Старый Оскол" и "Краснодар" будут выполнять задачи в Средиземном море до конца 2020 года, после чего встанут на плановый ремонт в Санкт-Петербурге.
Об этом сообщил в четверг ТАСС источник в кораблестроительной отрасли.
"Ожидается, что в конце 2020 года лодки встанут на плановый ремонт на "Адмиралтейские верфи" (г. Санкт-Петербург), на предприятие, где они были построены", - сказал собеседник агентства.
В апреле "Старый Оскол" и "Краснодар" вошли в состав российского соединения в Средиземноморье, где заменили однотипные субмарины "Великий Новгород" и "Колпино", которые несли боевую вахту у берегов Сирии. Каждые три месяца проводилась ротация их экипажей.
Ранее о том, что "Старый Оскол" пройдет ремонт на северо-западе России, сообщала пресс-служба Черноморского флота РФ.
"Адмиралтейские верфи" (входят в Объединенную судостроительную корпорацию) построили шесть подводных лодок проекта 636.3 для Черноморского флота. Субмарины "Ростов-на-Дону", "Великий Новгород", "Колпино", находясь в составе Средиземноморской эскадры, неоднократно наносили удары крылатыми ракетами комплекса "Калибр" по объектам в Сирии.
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