Подлодки ЧФ страны агрессора после сирийского похода отправятся на ремонт

18:01 02.05.2019 0 комментариев Крым

Подводные лодки ЧФ РФ "Старый Оскол" и "Краснодар" будут выполнять задачи в Средиземном море до конца 2020 года, после чего встанут на плановый ремонт в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщил в четверг ТАСС источник в кораблестроительной отрасли.

"Ожидается, что в конце 2020 года лодки встанут на плановый ремонт на "Адмиралтейские верфи" (г. Санкт-Петербург), на предприятие, где они были построены", - сказал собеседник агентства.

В апреле "Старый Оскол" и "Краснодар" вошли в состав российского соединения в Средиземноморье, где заменили однотипные субмарины "Великий Новгород" и "Колпино", которые несли боевую вахту у берегов Сирии. Каждые три месяца проводилась ротация их экипажей.

Ранее о том, что "Старый Оскол" пройдет ремонт на северо-западе России, сообщала пресс-служба Черноморского флота РФ.

"Адмиралтейские верфи" (входят в Объединенную судостроительную корпорацию) построили шесть подводных лодок проекта 636.3 для Черноморского флота. Субмарины "Ростов-на-Дону", "Великий Новгород", "Колпино", находясь в составе Средиземноморской эскадры, неоднократно наносили удары крылатыми ракетами комплекса "Калибр" по объектам в Сирии.



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