Румунія оголосила сина екс-президента Молдови в міжнародний розшук
|17:21 02.05.2019
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|Румыния
Правоохоронні органи Румунії оголосили у міжнародний розшук старшого сина екс-президента Молдови Серджіу Лучинського, засудженого до тюремного ув'язнення за отримання вигоди через вплив.
Інформація про це розміщена на офіційному сайті поліції Румунії, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
«Згідно з матеріалами кримінальної справи, з грудня 2014 по березень 2015 року Серджіу Лучинський через свого посередника вимагав у одного з румунських бізнесменів суму в 4 мільйони євро. В обмін на гроші Лучинський пообіцяв вплинути на судові органи для ухвалення сприятливого рішення на користь бізнесмена», - йдеться в повідомленні.
Відзначається також, що Лучинського було оголошено в міжнародний розшук для подальшого виконання винесеного Вищою касаційною палатою Румунії вердикту - 2 роки 4 місяці тюремного ув'язнення.
За даними поліції, Серджіу Лучинський таємно виїхав з території Румунії.
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