Правоохоронні органи Румунії оголосили у міжнародний розшук старшого сина екс-президента Молдови Серджіу Лучинського, засудженого до тюремного ув'язнення за отримання вигоди через вплив.

Інформація про це розміщена на офіційному сайті поліції Румунії, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Згідно з матеріалами кримінальної справи, з грудня 2014 по березень 2015 року Серджіу Лучинський через свого посередника вимагав у одного з румунських бізнесменів суму в 4 мільйони євро. В обмін на гроші Лучинський пообіцяв вплинути на судові органи для ухвалення сприятливого рішення на користь бізнесмена», - йдеться в повідомленні.

Відзначається також, що Лучинського було оголошено в міжнародний розшук для подальшого виконання винесеного Вищою касаційною палатою Румунії вердикту - 2 роки 4 місяці тюремного ув'язнення.

За даними поліції, Серджіу Лучинський таємно виїхав з території Румунії.