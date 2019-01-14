Президент США Дональд Трампа в июне текущего года совершит визит в Европу, а через месяц после этого выразил желание посетить Турцию.

Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает Анадолу.

Турецкий министр отметил, дата визита пока не согласована.

По его словам, последний телефонный разговор президента Турции с главой Белого дома прошел в позитивном ключе. «Президенты Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп в позитивном духе рассмотрели все вопросы повестки дня», - сказал Чавушоглу.

Глава МИД Турции также прокомментировал попытку государственного переворота в Венесуэле.

«Турция выступает против смены власти путем переворотов или военных интервенций. Проблемы можно решать путем диалога и сотрудничества», - подчеркнул Чавушоглу.