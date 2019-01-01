В Стамбуле произошел пожар на борту строящегося легкого авианосца "Анадолу" / Видео

16:41 02.05.2019 0 комментариев Турция

Во вторник, 30 апреля, на верфи в Тузле (Стамбул) вспыхнул пожар на борту строящегося универсального десантного корабля "Анадолу", предназначенного для турецких ВМС.

Как сообщает FlotProm ссылаясь на Naval Today, огонь удалось потушить силами персонала завода и подоспевших пожарных.

Как утверждают турецкие СМИ, в результате инцидента никто не пострадал. Причины пожара еще предстоит выяснить; также необходимо оценить ущерб кораблю. 

Сейчас "Анадолу" находится в сухом доке. Планировалось, что в 2019 году его спустят на воду, а в 2021 году уже введут в строй. В зависимости от степени ущерба, причиненного возгоранием, в график могут внести изменения. 

"Анадолу" строят по проекту, основанному на универсальном десантном корабле класса "Хуан Карлос I", разработанном для испанских ВМС компанией Navantia. В Турции изначально предполагали использовать "Анадолу" в качестве легкого авианосца, на котором смогут базироваться истребители пятого поколения F-35B с укороченным взлетом и вертикальной посадкой. 

Водоизмещение "Анадолу" – 28 тысяч тонн, длина – 225 метров. УДК способен вместить четыре танкодесантных катера типа LCM, двух малых десантных катера типа LCVP и 27 амфибийных гусеничных бронетранспортера AAV.

Летная палуба и ангары позволяют разместить на борту до 12 самолетов F-35B и 12 вертолетов.



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