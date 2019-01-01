ООН: влада в Україні зробила недостатньо для розслідування трагедії 2 травня в Одесі

16:21 02.05.2019 0 комментариев Украина

 Протягом 5 років українська влада не вжила всіх необхідних дій для розслідування причин масової загибелі людей під час заворушень у центрі Одеси 2 травня 2014 року.

Про це заявила голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Фіона Фрейзер під час презентації звіту п’ятирічного моніторингу подій в Одесі 2 травня 2014 року, передає кореспондент УНН.

“Протягом 5 років після подій 2 травня 2014 року в Одесі, у результаті яких загинули 48 осіб, влада не зробила все необхідне для того, щоб притягти до відповідальності винних у 6 вбивствах, скоєних під час заворушень у центрі міста, і у загибелі 42 осіб у Будинку профспілок”, — зазначила Фрейзер.

За її словами, одразу після подій 2 травня 2014 року Одеська обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження проти посадових осіб одеської міліції за фактом їхньої службової недбалості під час масових заворушень. Кримінальне провадження проти посадових осіб Держслужби з надзвичайних ситуацій щодо їхньої бездіяльності з порятунку людей, які опинилися у палаючій будівлі Будинку профспілок було зареєстровано лише через 5 місяців.

Як нагадала Фрейзер, зокрема, рятувальники прибули до палаючого Будинку профспілок лише через 40 хвилин після отримання перших викликів. Міліція ж, у свою чергу, не задіяла достатньо сили для попередження заворушень у центрі міста під час масових заходів, а протягом 3 з половиною годин після їх початку не відреагувала на виклики та не провела перегрупування особового складу.

Деякі з розслідувань щодо невиконання посадових обов’язків службовими особами міліції та Державної служби з надзвичайних ситуацій завершені і відповідні обвинувальні акти направлені до суду. Ці справи, однак, опинились у “замкненому колі через процедурні перепони на етапі судового розгляду”. Між тим, двом високо посадовцям, визначеним підозрюваними у цій кримінальній справі, вдалось утекти. Це — колишній заступник начальника міліції в Одеській області, відповідальний за підтримання громадського порядку, та колишній начальник ГУДСНС в Одеській області. Імовірно, вони отримали притулок у РФ, втім запити Генпрокуратури України до Росії про їх екстрадицію залишились без уваги.

При цьому вона додала, що такі проблеми становлять серйозну перешкоду для доступу жертв та їхніх сімей до правосуддя.

У своєму звіті Місія рекомендувала українській владі забезпечити ефективне, ретельне і неупереджене розслідування вбивств і насильницьких смертей, скоєних 2 травня 2014 року в Одесі, й розглянути можливість передачі керівної ролі у розслідуванні від Головного управління Національної поліції в Одеській області Головному слідчому управлінню Національної поліції. Розглянути можливість включення старших слідчих із відповідним досвідом до слідчої групи, що веде розслідування цих подій, забезпечити громадський порядок і безпеку всіх сторін, які беруть участь у судових провадженнях, пов’язаних із насильством 2 травня 2014 року в Одесі, з тим, щоб справи могли розглядатися невідкладно, незалежно і неупереджено. Надати пріоритетний статус судовим провадженням у справах, забезпечити кваліфікаційну переатестацію діючих суддів і набір нових суддів без необґрунтованих затримок.

Нагадаємо, ранок 2 травня в Одесі біля Будинку профспілок розпочався спокійно, правопорушень не було, на місці працюють правоохоронці.

Додамо, 2 травня 2014 року в місті Одесі відбулися масові заворушення, які призвели до трагічних наслідків. За даними ГПУ, внаслідок масових заворушень, які відбулися в місті Одесі, загинуло 48 та поранено понад 250 осіб.

Спочатку, за даними ГПУ, сталося зіткнення колони, яка проводила марш за єдність, з організованою групою осіб, які намагались завадити проведенню маршу в районі вулиці Грецької в Одесі. Внаслідок зіткнень почалися масові заворушення в районі Грецької площі, а після закінчення футбольного матчу і на Куліковому полі біля Будинку профспілок. У районі Грецької площі, як вказали у ГПУ, отримало вогнепальні поранення 18 осіб, з яких 6 загинуло. Під час пожежі в Будинку профспілок, зазначили у ГПУ, загинуло 42 особи, з яких 10 отримали тілесні ушкодження внаслідок падіння, намагаючись врятуватись від пожежі, і 32 - загинули внаслідок отруєння чадним газом і продуктами горіння. Всього під час масових заворушень понад 250 осіб отримали тілесні ушкодження.



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