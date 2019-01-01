Україна вироблятиме комплектуючі до боєприпасів артилерії Азербайджану
|16:01 02.05.2019
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|Украина
Концерн “Укроборонпром” братиме участь у боєприпасній програмі Азербайджану, зокрема у виробництві окремих комплектуючих до боєприпасів наземної артилерії.
Про це йшлося на зустрічі генерального директора ДК "Укроборонпром" Павла Букіна з першим заступником міністра оборонної промисловості Азербайджану Ях'єю Мусаєвим під час міжнародної виставки IDEF-2019 у Стамбулі, повідомляє прес-служба концерну, передає Укрінформ.
“Обговорювалися питання участі підприємств Концерну у боєприпасній програмі Азербайджану. Зокрема, щодо виробництва окремих комплектуючих до боєприпасів наземної артилерії. Це зумовлено тим, що "Укроборонпром" має усі необхідні технології виробництва та промислові потужності”, - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, сторони також обговорили питання співробітництва оборонних підприємств у частині взаємного трансферу технологій. "Укроборонпром" виявив зацікавленість у придбанні в Азербайджані боєприпасів та засобів ближнього бою.
За інформацією прес-служби, українська й азербайджанська сторони розглянули питання оптимальних шляхів реформування оборонної галузі у сучасних умовах. Зокрема, азербайджанська сторона поінформувала про створення на базі Міністерства оборонної промисловості оборонного концерну "Азесілах", що полегшує залучення інвестицій.
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