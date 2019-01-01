Концерн “Укроборонпром” братиме участь у боєприпасній програмі Азербайджану, зокрема у виробництві окремих комплектуючих до боєприпасів наземної артилерії.

Про це йшлося на зустрічі генерального директора ДК "Укроборонпром" Павла Букіна з першим заступником міністра оборонної промисловості Азербайджану Ях'єю Мусаєвим під час міжнародної виставки IDEF-2019 у Стамбулі, повідомляє прес-служба концерну, передає Укрінформ.

“Обговорювалися питання участі підприємств Концерну у боєприпасній програмі Азербайджану. Зокрема, щодо виробництва окремих комплектуючих до боєприпасів наземної артилерії. Це зумовлено тим, що "Укроборонпром" має усі необхідні технології виробництва та промислові потужності”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, сторони також обговорили питання співробітництва оборонних підприємств у частині взаємного трансферу технологій. "Укроборонпром" виявив зацікавленість у придбанні в Азербайджані боєприпасів та засобів ближнього бою.

За інформацією прес-служби, українська й азербайджанська сторони розглянули питання оптимальних шляхів реформування оборонної галузі у сучасних умовах. Зокрема, азербайджанська сторона поінформувала про створення на базі Міністерства оборонної промисловості оборонного концерну "Азесілах", що полегшує залучення інвестицій.