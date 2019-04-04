Лідер партії влади Німеччини підтвердила підтримку "Північного потоку-2"

17:41 02.05.2019 0 комментариев Россия

Очільниця німецького Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Аннеґрет Крамп-Карренбауер виступила на захист "Північного потоку-2", одночасно зазначивши, що розуміє занепокоєння сусідніх країн щодо цього газопроводу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на українську службу Deutsche Welle.

За словами Крамп-Карренбауер в інтерв'ю агенції dpa, оприлюдненому в четвер, 2 травня, ХДС "завжди заявляв, що підтримує цей проект, незалежно від того, чи лежить у нас до нього душа".

Роль природного газу в Німеччині як альтернативного джерела енергії зростатиме, враховуючи наміри країни у найближчі роки повністю відмовитися від використання вугілля і атомної енергії, вказала Крамп-Карренбауер.

Водночас вона зазначила, що розуміє занепокоєння з приводу газогону з боку сусідніх з Німеччиною східноєвропейських країн, зокрема України та Польщі. Крамп-Карренбауер зазначила, що канцлерка ФРН Анґела Меркель "дуже активно бореться за те, щоб врегулювати гарантії безпеки для України".

Коментуючи критичну щодо російсько-німецького енергетичного проекту риторику спільного кандидата від блоку ХДС/ХСС на майбутніх виборах в Європарламент Манфреда Вебера, Крамп-Карренбауер заявила, що вважає його позицію "цілком нормальною".

У квітні Вебер у інтерв'ю польській газеті The Polska Times заявив, що, якщо його оберуть головою Єврокомісії, він зробить все можливе, щоб заблокувати будівництво газопроводу. При цьому політик висловив упевненість в тому, що цей проект - "не в інтересах Євросоюзу", оскільки він посилить залежність ЄС від російської сировини.



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