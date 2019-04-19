В аннексированном Крыму оккупанты готовы «предоставить» свое гражданство гражданам Украины, родившимся и проживавшим в АР Крым и Севастополе до 18 марта 2014 года.

Согласно Указа российского президента «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке» оккупанты готовы «предоставить» свое гражданство гражданам Украины, родившимся и проживавшим в АР Крым и Севастополе до 18 марта 2014 года.

Об этом сообщает Черноморская безопасность.

«Предоставить право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке ... гражданам Украины, не имеющим гражданства (подданства) другого государства, родившимся и постоянно проживавшим на территориях Республики Крым и Севастополя, выехавшим за пределы указанных территорий до 18 марта 2014 года, а также их детям, в том числе усыновленным (удочеренным), супругам и родителям», - говорится в Указе.

Подобное «право» получили граждане неподконтрольных Украине территорий Луганской и Донецкой областей, а также граждане Исламской Республики Афганистан, Республики Ирак, Йеменской Республики и Сирийской Арабской Республики.