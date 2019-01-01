Гигантский торнадо зафиксировали в Румынии / Видео
|15:01 02.05.2019
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|Румыния
В румынском уезде Кэлэраш заметили крупный торнадо.
Фотографии и видео редкого для Румынии природного явления были опубликованы в социальных сетях, сообщает Укринформ.
Как сообщил префект уезда Кэлэраш Георге Якоб, в результате торнадо 10 жилых домов в селе Дражна остались без крыш.
Также из-за торнадо на одной из автомагистралей уезда перевернулся пассажирский автобус. По данным Инспектората по чрезвычайным ситуациям, пострадавших нет.
Румынские метеорологи предупредили о желтом уровне опасности ураганного ветра, проливных дождей и гроз
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