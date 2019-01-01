В румынском уезде Кэлэраш заметили крупный торнадо.

Фотографии и видео редкого для Румынии природного явления были опубликованы в социальных сетях, сообщает Укринформ.

Как сообщил префект уезда Кэлэраш Георге Якоб, в результате торнадо 10 жилых домов в селе Дражна остались без крыш.

Также из-за торнадо на одной из автомагистралей уезда перевернулся пассажирский автобус. По данным Инспектората по чрезвычайным ситуациям, пострадавших нет.

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