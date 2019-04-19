Конституційний суд (КС) Чехії у вівторок, 30 квітня, став на бік господаря готелю, який дозволив заселяти лише тих росіян, які письмово заявлять про незгоду з російською анексією Криму.

Суд визнав, що дії власника Brioni Boutique Hotel в Остраві не є дискримінацією, пише УНІАН з посиланням на "Німецьку хвилю".

Власник готелю Томаш Крчмарж, який має українські коріння, п'ять років тому відмовив у заселенні 49 спортсменам із Росії. На вході в будівлю готелю і на її сайті з'явилося оголошення: "З 24 березня 2014 року не розміщуємо громадян РФ. Причиною є анексія Криму".

Там же містилося застереження, що це не поширюється на тих росіян, які письмово заявлять про незгоду з приєднанням півострова до Росії.

Конституційний суд Чехії визнав коректне висловлення політичних поглядів Чеська торгова інспекція оштрафувала готель на 50 тисяч крон (2 тисячі євро) "за дискримінацію споживачів за національною ознакою". Верховний суд Чехії підтримав рішення комісії, але знизив штраф у 10 разів.

І ось тепер Конституційний суд вимагає зовсім скасувати штраф, вважаючи, що Крчмарж не допустив ніяких порушень, а лише висловив свої політичні погляди в коректній формі.

КС вирішив, що, Крчмарж, виклавши в інтернеті оголошення про відмову в розміщенні росіян, аж ніяк не дискримінував їх у правах, оскільки ті були заздалегідь попереджені про умови заселення і мали можливість обрати інший готель в Остраві. Конституційний суд Чехії скасував штрафи для готелю, який відмовлявся обслуговувати росіян КС Чехії також нагадав про офіційну позицію Праги, згідно з якою Крим не є територією Росії, а залишається невід'ємною частиною України.