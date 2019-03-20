Херсонская верфь SMG провела стапельный ремонт турецкого сухогруза

14:21 02.05.2019 0 комментариев Украина

Херсонская верфь Smart Maritime Group (SMG), судостроительного дивизиона «Смарт-Холдинга», завершила стапельный ремонт грузового теплохода Omskiy 121.

Об этом сообщают Порты Украины со ссылкой на пресс-службу SMG.

«На судне провели корпусные работы с заменой около 40 тонн металла, проверку ВРК (винто-рулевого комплекса), очистку и окраску. Сухогруз спущен на воду и на следующей неделе будет передан заказчику», — сказано в сообщении.

По словам генерального директора SMG Василия Федина, турецкие верфи являются для украинских заводов серьёзными конкурентами, поэтому важно и приятно, что турецкие заказчики высоко ценят качество работы украинской компании и верны сотрудничеству.



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