Херсонская верфь Smart Maritime Group (SMG), судостроительного дивизиона «Смарт-Холдинга», завершила стапельный ремонт грузового теплохода Omskiy 121.

Об этом сообщают Порты Украины со ссылкой на пресс-службу SMG.

«На судне провели корпусные работы с заменой около 40 тонн металла, проверку ВРК (винто-рулевого комплекса), очистку и окраску. Сухогруз спущен на воду и на следующей неделе будет передан заказчику», — сказано в сообщении.

По словам генерального директора SMG Василия Федина, турецкие верфи являются для украинских заводов серьёзными конкурентами, поэтому важно и приятно, что турецкие заказчики высоко ценят качество работы украинской компании и верны сотрудничеству.