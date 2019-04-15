Морпорты увеличили недельную перевалку зерна на 5%

14:01 02.05.2019 0 комментариев Украина

Морские порты Украины на минувшей неделе (20-26 апреля), по оперативным данным, перегрузили на экспорт 887 тыс. тонн зерновых против 846 тонн неделей ранее (13-19 апреля).

Об этом свидетельствуют данные мониторинга информационно-аналитического агентства «АПК-Информ», пишут Порты Украины.

В частности, объем перевалки кукурузы составил 714 тыс. тонн, пшеницы — 164 тыс. тонн, ячменя — 9 тыс. тонн.

Наибольшие объемы зерновых отправлены в Египет — 165 тыс. тонн, Иран — 132 тыс. тонн, Бельгию — 116 тыс. тонн.

По данным Министерства аграрной политики и продовольствия, экспорт зерновых в 2017-2018 маркетинговом году (МГ, июль 2017 — июнь 2018) сократился по сравнению с 2016-2017 МГ на 10,1% — до 39,375 млн тонн. В том числе экспорт кукурузы составил 17,739 млн тонн, пшеницы — 17,139 млн тонн, ячменя — 4,289 млн тонн. Кроме того, муки экспортировано 412,6 тыс. тонн. По данным Минагропрода, экспорт зерновых в 2016-2017 МГ достиг абсолютного рекорда — 43,8 млн тонн.

По данным Государственной фискальной службы (ГФС), экспорт зерновых культур в 2017-2018 МГ составил 39,4 млн тонн на $6,4 млрд.

По данным ГФС, экспорт зерновых культур в 2018 году сократился по сравнению с 2017 годом на 0,4% — до 41,672 млн тонн, экспорт в денежном выражении увеличился на 11,4% — до $7,24 млрд. Удельный вес товарной группы в общем объеме экспорта в денежном выражении достиг 15,3%.



Ещё на эту тему:

09:01 03.05.2019
В Бердянский порт доставлены 26 гондол и лопасти для Приморской ВЭС / Фото
17:21 25.04.2019
С начала года Мариупольский порт переработал 1,5 млн тонн грузов
18:21 18.04.2019
Грузооборот Бердянского морпорта за 3 месяца 2019 года снизился на 27,4%
16:01 18.04.2019
У першому кварталі поромний комплекс порту «Чорноморськ» обробив 177 суднозаходів
18:41 17.04.2019
В первом квартале Мариупольский порт сократил грузооборот на 4,9%
16:41 17.04.2019
Морський вантажопотік в Україні з початку року зріс на 12%
18:21 16.04.2019
В первом квартале Херсонский порт увеличил грузооборот на 40%
19:41 15.04.2019
Грузооборот порта Черноморск за 3 месяца 2019 года вырос на 23,4% - до 6,36 млн тонн
19:21 15.04.2019
Грузооборот Одесского морпорта за 3 месяца 2019 года вырос на 5,1% - до 6,21 млн тонн
19:01 15.04.2019
Объем грузооборота морпорта Южный за январь-март 2019 года
13:41 15.04.2019
У першому кварталі 2019 року морпорти збільшили вантажообіг на 12,4%
11:41 10.04.2019
Держстивідор «Южний» перевиконав квартальний план на 2%
Новости
Азербайджан Азербайджан
13:41 02.05.2019
Азербайджан не планирует возобновлять прокачку нефти по трубопроводу Баку - Новороссийск
16:01 25.04.2019
Азербайджан будет экспортировать Peugeot в страны СНГ
10:01 24.04.2019
Азербайджан буде готовий допомогти Білорусі з поставками нафти
20:01 22.04.2019
Грузооборот Бакинского ММТП планируется довести до 25 млн тонн в год
Все новости страны
Армения Армения
10:21 03.05.2019
Учение ПВО ЮВО проведено в Армении
12:21 26.04.2019
Армения предложила изменить устав военного союза постсоветских стран
08:41 23.04.2019
Российскую авиабазу в Армении перевооружат на Су-30СМ
17:01 22.04.2019
Генпрокуратура Армении направит в Россию документы для экстрадиции экс-депутата парламента
Все новости страны
Болгария Болгария
15:41 24.04.2019
В 2018 году доходы от туризма в Болгарии составили 4.3 млрд евро
18:21 23.04.2019
Китайская CMEC проинвестирует в развитие болгарского порта Варна
12:01 23.04.2019
Вбивцю болгарської журналістки засудили до 30 років ув’язнення
17:21 22.04.2019
Одна из политических партий Болгарии пообещала выступить против санкций в отношении России
Все новости страны
Греция Греция
19:41 25.04.2019
Південь Греції сколихнув землетрус
14:01 25.04.2019
На Миконос прибыла одна из десяти самых дорогих яхт в мире / Видео
12:41 22.04.2019
В США заявили о готовности переместить военную базу из Турции в Грецию
18:21 19.04.2019
Греція може конфіскувати німецькі активи через невиплату репарацій
Все новости страны
Грузия Грузия
18:41 02.05.2019
Грузія вимагає розгляду у Раді Європи справи депортованих Росією
08:21 02.05.2019
Грузинська опозиція звинувачує президента країни у тиражуванні російської пропаганди
14:41 24.04.2019
Экипажи бомбардировщиков ЮВО отработали бомбометание по целям
12:41 24.04.2019
Южнокорейская компания построит ГЭС в Грузии
Все новости страны
Молдова Молдова
13:21 02.05.2019
Глава Антикорупційної прокуратури Молдови подав у відставку після звинувачень
18:21 26.04.2019
КС Молдови ухвалив рішення щодо дострокових виборів
10:21 26.04.2019
В МВС Молдови вшанували пам'ять жертв Чорнобильської катастрофи
20:01 25.04.2019
Самолет греческой авиакомпании незаконно вылетел из Бухареста и без разрешения приземлился в аэропорту Кишинева
Все новости страны
Россия Россия
20:21 02.05.2019
У Британії вважають телеканали Росії «зброєю дезінформації»
17:41 02.05.2019
Лідер партії влади Німеччини підтвердила підтримку "Північного потоку-2"
12:01 02.05.2019
В США потребовали ввести против России «болезненные санкции» / Видео
11:01 02.05.2019
Разведчики ЮВО выполнили нормативы по воздушно-десантной подготовке ведением прицельного огня в воздухе
Все новости страны
Румыния Румыния
17:21 02.05.2019
Румунія оголосила сина екс-президента Молдови в міжнародний розшук
15:01 02.05.2019
Гигантский торнадо зафиксировали в Румынии / Видео
18:01 26.04.2019
Будівництво газопроводу з Румунії в Молдову розпочнеться 2 травня
14:01 26.04.2019
Румунія проведе антикорупційний референдум разом з виборами в Європарламент
Все новости страны
Турция Турция
09:41 03.05.2019
Анкара выступила за включение Боснии и Герцеговины в "Турецкий поток"
08:41 03.05.2019
ЄС і Туреччина закликали США скасувати ембарго на експорт нафти з Ірану
16:41 02.05.2019
В Стамбуле произошел пожар на борту строящегося легкого авианосца "Анадолу" / Видео
15:41 02.05.2019
Дональд Трамп планирует посетить Турцию
Все новости страны
Украина Украина
10:01 03.05.2019
У НАТО зміниться головнокомандувач силами в Європі
09:21 03.05.2019
Інопланетний кримський пейзаж: з'явилися фото з Армянська після катастрофи
09:01 03.05.2019
В Бердянский порт доставлены 26 гондол и лопасти для Приморской ВЭС / Фото
08:21 03.05.2019
Москва почала переговори про транзит газу через Україну
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс