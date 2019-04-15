Морские порты Украины на минувшей неделе (20-26 апреля), по оперативным данным, перегрузили на экспорт 887 тыс. тонн зерновых против 846 тонн неделей ранее (13-19 апреля).

Об этом свидетельствуют данные мониторинга информационно-аналитического агентства «АПК-Информ», пишут Порты Украины.

В частности, объем перевалки кукурузы составил 714 тыс. тонн, пшеницы — 164 тыс. тонн, ячменя — 9 тыс. тонн.

Наибольшие объемы зерновых отправлены в Египет — 165 тыс. тонн, Иран — 132 тыс. тонн, Бельгию — 116 тыс. тонн.

По данным Министерства аграрной политики и продовольствия, экспорт зерновых в 2017-2018 маркетинговом году (МГ, июль 2017 — июнь 2018) сократился по сравнению с 2016-2017 МГ на 10,1% — до 39,375 млн тонн. В том числе экспорт кукурузы составил 17,739 млн тонн, пшеницы — 17,139 млн тонн, ячменя — 4,289 млн тонн. Кроме того, муки экспортировано 412,6 тыс. тонн. По данным Минагропрода, экспорт зерновых в 2016-2017 МГ достиг абсолютного рекорда — 43,8 млн тонн.

По данным Государственной фискальной службы (ГФС), экспорт зерновых культур в 2017-2018 МГ составил 39,4 млн тонн на $6,4 млрд.

По данным ГФС, экспорт зерновых культур в 2018 году сократился по сравнению с 2017 годом на 0,4% — до 41,672 млн тонн, экспорт в денежном выражении увеличился на 11,4% — до $7,24 млрд. Удельный вес товарной группы в общем объеме экспорта в денежном выражении достиг 15,3%.