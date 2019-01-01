Азербайджан не планирует возобновлять прокачку нефти по трубопроводу Баку - Новороссийск
|13:41 02.05.2019
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|Азербайджан
Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) пока не планирует возобновлять транспортировку нефти по трубопроводу Баку - Новороссийск из-за продолжающихся ремонтных работ на азербайджанском участке магистрали.
Об этом корреспонденту ТАСС в четверг, 2 мая, сообщил представитель компании по связям с общественностью Ибрагим Ахмедов.
"Прокачка нефти по трубопроводу Баку - Новороссийск пока не возобновлена, поскольку ремонтные работы на магистрали еще продолжаются", - сказал Ахмедов. При этом он отметил, что не может сообщить каких-либо конкретных сроков завершения ремонтных работ и возобновления прокачки нефти по северному маршруту.
Азербайджан остановил в марте прокачку нефти по трубопроводу Баку - Новороссийск в связи с ремонтными работами на азербайджанском участке магистрали. Как сообщил представитель SOCAR, на время ремонтных работ объемы нефти, которые были предусмотрены для транспортировки в данном направлении, прокачиваются по нефтепроводу Баку - Тбилиси - Джейхан.
Согласно данным Центрального диспетчерского управления ТЭК (ЦДУ ТЭК), транзит азербайджанской нефти по трубопроводу Баку - Новороссийск в январе-феврале составил 249,5 тыс. т, в марте транзитных поставок не было.
По информации Управления маркетинга и экономических операций SOCAR, в 2019 году Азербайджан планирует прокачать по трубопроводу Баку - Новороссийск 1,3 млн т нефти. Азербайджан транспортирует нефть по этому маршруту с 1997 года.
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