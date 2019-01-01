Азербайджан не планирует возобновлять прокачку нефти по трубопроводу Баку - Новороссийск

13:41 02.05.2019 0 комментариев Азербайджан

Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) пока не планирует возобновлять транспортировку нефти по трубопроводу Баку - Новороссийск из-за продолжающихся ремонтных работ на азербайджанском участке магистрали.

Об этом  корреспонденту ТАСС в четверг, 2 мая, сообщил представитель компании по связям с общественностью Ибрагим Ахмедов.

"Прокачка нефти по трубопроводу Баку - Новороссийск пока не возобновлена, поскольку ремонтные работы на магистрали еще продолжаются", - сказал Ахмедов. При этом он отметил, что не может сообщить каких-либо конкретных сроков завершения ремонтных работ и возобновления прокачки нефти по северному маршруту.

Азербайджан остановил в марте прокачку нефти по трубопроводу Баку - Новороссийск в связи с ремонтными работами на азербайджанском участке магистрали. Как сообщил представитель SOCAR, на время ремонтных работ объемы нефти, которые были предусмотрены для транспортировки в данном направлении, прокачиваются по нефтепроводу Баку - Тбилиси - Джейхан.

Согласно данным Центрального диспетчерского управления ТЭК (ЦДУ ТЭК), транзит азербайджанской нефти по трубопроводу Баку - Новороссийск в январе-феврале составил 249,5 тыс. т, в марте транзитных поставок не было.

По информации Управления маркетинга и экономических операций SOCAR, в 2019 году Азербайджан планирует прокачать по трубопроводу Баку - Новороссийск 1,3 млн т нефти. Азербайджан транспортирует нефть по этому маршруту с 1997 года.



Ещё на эту тему:

11:49 17.02.2018
Американская ExxonMobil стала акционером нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан
16:53 07.12.2017
Азербайджан и Казахстан создают рабочие группы по вопросам транспортировки нефти и газа
08:00 28.11.2016
Азербайджан прогнозирует спад объемов прокачки нефти по трубопроводу БТД в 2017 году на 5%
14:30 02.09.2016
SOCAR на 15% снизила прокачку нефти по Баку-Супса
13:15 19.08.2016
Азербайджанская нефть приближается к отметке $52
09:07 23.02.2016
В январе по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан транспортировано 400 тонн транзитной нефти
15:58 06.10.2015
SOCAR внимательно следит за ситуацией вокруг трубопровода Баку-Супса
09:54 06.04.2015
SOCAR не откажется от нефтепровода Баку-Новороссийск даже при росте тарифов
10:24 17.09.2014
Увеличилась транспортировка нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан
10:25 26.05.2014
Лукойл выполнил пробную прокачку нефти по Баку-Тбилиси-Джейхан
09:06 14.04.2014
Экспорт нефти по трубопроводу БТД снизился на 4,6%
13:30 14.02.2014
SOCAR намерена продолжить транспортировку нефти по Баку - Новороссийск
Новости
Азербайджан Азербайджан
13:41 02.05.2019
Азербайджан не планирует возобновлять прокачку нефти по трубопроводу Баку - Новороссийск
16:01 25.04.2019
Азербайджан будет экспортировать Peugeot в страны СНГ
10:01 24.04.2019
Азербайджан буде готовий допомогти Білорусі з поставками нафти
20:01 22.04.2019
Грузооборот Бакинского ММТП планируется довести до 25 млн тонн в год
Все новости страны
Армения Армения
10:21 03.05.2019
Учение ПВО ЮВО проведено в Армении
12:21 26.04.2019
Армения предложила изменить устав военного союза постсоветских стран
08:41 23.04.2019
Российскую авиабазу в Армении перевооружат на Су-30СМ
17:01 22.04.2019
Генпрокуратура Армении направит в Россию документы для экстрадиции экс-депутата парламента
Все новости страны
Болгария Болгария
15:41 24.04.2019
В 2018 году доходы от туризма в Болгарии составили 4.3 млрд евро
18:21 23.04.2019
Китайская CMEC проинвестирует в развитие болгарского порта Варна
12:01 23.04.2019
Вбивцю болгарської журналістки засудили до 30 років ув’язнення
17:21 22.04.2019
Одна из политических партий Болгарии пообещала выступить против санкций в отношении России
Все новости страны
Греция Греция
19:41 25.04.2019
Південь Греції сколихнув землетрус
14:01 25.04.2019
На Миконос прибыла одна из десяти самых дорогих яхт в мире / Видео
12:41 22.04.2019
В США заявили о готовности переместить военную базу из Турции в Грецию
18:21 19.04.2019
Греція може конфіскувати німецькі активи через невиплату репарацій
Все новости страны
Грузия Грузия
18:41 02.05.2019
Грузія вимагає розгляду у Раді Європи справи депортованих Росією
08:21 02.05.2019
Грузинська опозиція звинувачує президента країни у тиражуванні російської пропаганди
14:41 24.04.2019
Экипажи бомбардировщиков ЮВО отработали бомбометание по целям
12:41 24.04.2019
Южнокорейская компания построит ГЭС в Грузии
Все новости страны
Молдова Молдова
13:21 02.05.2019
Глава Антикорупційної прокуратури Молдови подав у відставку після звинувачень
18:21 26.04.2019
КС Молдови ухвалив рішення щодо дострокових виборів
10:21 26.04.2019
В МВС Молдови вшанували пам'ять жертв Чорнобильської катастрофи
20:01 25.04.2019
Самолет греческой авиакомпании незаконно вылетел из Бухареста и без разрешения приземлился в аэропорту Кишинева
Все новости страны
Россия Россия
20:21 02.05.2019
У Британії вважають телеканали Росії «зброєю дезінформації»
17:41 02.05.2019
Лідер партії влади Німеччини підтвердила підтримку "Північного потоку-2"
12:01 02.05.2019
В США потребовали ввести против России «болезненные санкции» / Видео
11:01 02.05.2019
Разведчики ЮВО выполнили нормативы по воздушно-десантной подготовке ведением прицельного огня в воздухе
Все новости страны
Румыния Румыния
17:21 02.05.2019
Румунія оголосила сина екс-президента Молдови в міжнародний розшук
15:01 02.05.2019
Гигантский торнадо зафиксировали в Румынии / Видео
18:01 26.04.2019
Будівництво газопроводу з Румунії в Молдову розпочнеться 2 травня
14:01 26.04.2019
Румунія проведе антикорупційний референдум разом з виборами в Європарламент
Все новости страны
Турция Турция
09:41 03.05.2019
Анкара выступила за включение Боснии и Герцеговины в "Турецкий поток"
08:41 03.05.2019
ЄС і Туреччина закликали США скасувати ембарго на експорт нафти з Ірану
16:41 02.05.2019
В Стамбуле произошел пожар на борту строящегося легкого авианосца "Анадолу" / Видео
15:41 02.05.2019
Дональд Трамп планирует посетить Турцию
Все новости страны
Украина Украина
10:01 03.05.2019
У НАТО зміниться головнокомандувач силами в Європі
09:21 03.05.2019
Інопланетний кримський пейзаж: з'явилися фото з Армянська після катастрофи
09:01 03.05.2019
В Бердянский порт доставлены 26 гондол и лопасти для Приморской ВЭС / Фото
08:21 03.05.2019
Москва почала переговори про транзит газу через Україну
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс