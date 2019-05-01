Глава Антикорупційної прокуратури Молдови подав у відставку після звинувачень
|13:21 02.05.2019
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|Молдова
Керівник Антикорупційної прокуратури Молдови Віорел Морарь подав у відставку.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на молдовське видання NewsMaker.
За даними прес-служби відомства, Морарь подав заяву про відставку минулого тижня.
Причину відставки виданню не повідомили - рекомендували запитати особисто у колишнього глави відомства, однак він на дзвінки не відповів.
Раніше ЗМІ опублікували лист, в якому Віорела Мораря звинувачували у причетності до винесення сприятливих рішень на користь певних осіб в рамках кількох справ.
26 квітня Антикорупційна прокуратура опублікувала прес-реліз про те, що в ЗМІ з'явилися публікації, які очорнюють Віорела Мораря і відомство, яке він очолює.
Сам Морарь розцінив ці публікації як "спробу залякати правоохоронні органи".
Морарь звернувся до генерального прокурора Едуарду Харунжену з проханням перевірити звинувачення.
"Під особисту відповідальність заявляю, що зазначені твердження не відповідають дійсності", - зазначив Морарь.
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