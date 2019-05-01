Керівник Антикорупційної прокуратури Молдови Віорел Морарь подав у відставку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на молдовське видання NewsMaker.

За даними прес-служби відомства, Морарь подав заяву про відставку минулого тижня.

Причину відставки виданню не повідомили - рекомендували запитати особисто у колишнього глави відомства, однак він на дзвінки не відповів.

Раніше ЗМІ опублікували лист, в якому Віорела Мораря звинувачували у причетності до винесення сприятливих рішень на користь певних осіб в рамках кількох справ.

26 квітня Антикорупційна прокуратура опублікувала прес-реліз про те, що в ЗМІ з'явилися публікації, які очорнюють Віорела Мораря і відомство, яке він очолює.

Сам Морарь розцінив ці публікації як "спробу залякати правоохоронні органи".

Морарь звернувся до генерального прокурора Едуарду Харунжену з проханням перевірити звинувачення.

"Під особисту відповідальність заявляю, що зазначені твердження не відповідають дійсності", - зазначив Морарь.