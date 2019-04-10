Специалисты Совета по научно-техническим исследованиям Турции (TÜBİTAK) разработали лазерную систему TÜMOL, которая может монтироваться на штурмовые винтовки турецкого производства MPT-76.

Об этом сообщат Анадолу со ссылкой на сообщение Управления оборонной промышленности Турции.

Новая разработка была представлена в рамках 14-й Международной выставки оборонной промышленности IDEF-2019 в Стамбуле.

О преимуществах лазерного оружия проинформировал президента Реджепа Тайипа Эрдогана министр промышленности и технологий страны Мустафа Варанк.

По его словам, новая разработка способна наносить лазерным лучом урон противнику на расстоянии до 250 метров.

«Это оружие бесшумно. Новая система имеет мощность в 20 кВт. Этого достаточно, чтобы расплавить стальной корпус судна. Его можно заметить лишь инфракрасной камерой», - пояснил Варанк, отметив, что разработка оружия заняла пять лет.

По словам Варанка, оружие полностью нейтрализует цель на расстоянии до 150 метров, а на расстоянии до 250 метров наносит значительный ущерб. Оружие может поразить цель и на расстоянии в один километр при благоприятных погодных условиях, сказал министр.

14-я Международная выставка оборонной промышленности IDEF-2019 стартовала 30 апреля в выставочном центре TÜYAP в Стамбуле.

Выставка, входящая в число крупнейших мировых площадок по демонстрации новинок ВПК, организована под патронажем президента Турции и при организационной поддержке Министерства национальной обороны республики.

В нынешнем году образцы современной военной техники на IDEF представляют в целом 1061 компания, в том числе 485 – турецких производителей и 576 - фирм из-за рубежа.

В выставке принимают участие 150 делегаций из 68 стран стран мира.

Выставка продолжится до 3 мая.