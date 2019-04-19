Сегодня морской тральщик Черноморского флота страны-агрессора «Иван Голубец» прибыл в оккупированный Севастополь после выполнения задач в Средиземном море.

Экипаж корабля в течение четырех месяцев выполнял задачи в составе постоянного соединения Военно-Морского Флота в Средиземном море, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

За этот период моряки приняли участие в плановых учениях постоянного соединения ВМФ России в Средиземном море, в ходе которых были отработаны вопросы организации противоминной, противовоздушной и противокорабельной обороны.