Морской тральщик «Иван Голубец» прибыл в Севастополь из Средиземного моря
|12:41 02.05.2019
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|Крым
Сегодня морской тральщик Черноморского флота страны-агрессора «Иван Голубец» прибыл в оккупированный Севастополь после выполнения задач в Средиземном море.
Экипаж корабля в течение четырех месяцев выполнял задачи в составе постоянного соединения Военно-Морского Флота в Средиземном море, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
За этот период моряки приняли участие в плановых учениях постоянного соединения ВМФ России в Средиземном море, в ходе которых были отработаны вопросы организации противоминной, противовоздушной и противокорабельной обороны.
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