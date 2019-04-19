В Севастопольской бухте военнослужащие подразделения по противодействию диверсионным силам и средствам Крымской военно-морской базы страны-агрессора провели плановое учение по обнаружению и задержанию диверсионно-разведывательной группы условного противника.

По условиям учения, экипаж дежурного противодиверсионного катера (ПК) «Грачонок» обнаружил неизвестную быстроходную моторную лодку, которая не реагировала на запросы и продолжала движение, игнорируя требования остановиться для досмотра, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Для перехвата нарушителя были задействованы противодиверсионные катера «Грачонок», и патрульные катера «Раптор» с группами боевых пловцов.

Цель была блокирована в акватории бухты, однако, условные диверсанты оказали сопротивление и были нейтрализованы в результате действий военнослужащих подразделения ПДСС.

В учении приняли участие 4 катера типа «Грачонок» и «Раптор» и порядка 60 военнослужащих.