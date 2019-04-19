В оккупированном Крыму учились противодействовать подводным диверсантам
|12:21 02.05.2019
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|Крым
В Севастопольской бухте военнослужащие подразделения по противодействию диверсионным силам и средствам Крымской военно-морской базы страны-агрессора провели плановое учение по обнаружению и задержанию диверсионно-разведывательной группы условного противника.
По условиям учения, экипаж дежурного противодиверсионного катера (ПК) «Грачонок» обнаружил неизвестную быстроходную моторную лодку, которая не реагировала на запросы и продолжала движение, игнорируя требования остановиться для досмотра, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Для перехвата нарушителя были задействованы противодиверсионные катера «Грачонок», и патрульные катера «Раптор» с группами боевых пловцов.
Цель была блокирована в акватории бухты, однако, условные диверсанты оказали сопротивление и были нейтрализованы в результате действий военнослужащих подразделения ПДСС.
В учении приняли участие 4 катера типа «Грачонок» и «Раптор» и порядка 60 военнослужащих.
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