В США потребовали ввести против России «болезненные санкции» / Видео
|12:01 02.05.2019
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|Россия
Соединенным Штатам нужен план «болезненных санкций» против России.
Об этом заявила помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд. Заявление сделано на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей, видео опубликовано на YouTube-канале, сообщает Росбалт.
По словам Нуланд, санкции должны включать пакет «юридических и нормативных наказаний». При этом ограничения следует принять, если американские власти заметят свидетельства «враждебных действий» России.
Ранее к усилению санкций против РФ призывали американские сенаторы.
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