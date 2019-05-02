Соединенным Штатам нужен план «болезненных санкций» против России.

Об этом заявила помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд. Заявление сделано на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей, видео опубликовано на YouTube-канале, сообщает Росбалт.

По словам Нуланд, санкции должны включать пакет «юридических и нормативных наказаний». При этом ограничения следует принять, если американские власти заметят свидетельства «враждебных действий» России.

Ранее к усилению санкций против РФ призывали американские сенаторы.