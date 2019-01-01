У Москві провели одиночні пікети на підтримку українських політв'язнів

11:21 02.05.2019 0 комментариев Крым

У Москві активісти провели серію одиночних пікетів з вимогою звільнити громадян України, яких з політичних мотивів утримують в Росії і анексованому Криму.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Крим.Реалії.

"У столиці Росії Москві активісти російської ініціативи "Стратегія-18" провели серію одиночних пікетів з вимогою звільнити громадян України, яких із політичних мотивів утримують в Росії і анексованому Криму. У тому числі – українських військових, які були захоплені ФСБ біля берегів Криму в листопаді 2018 року, українського режисера, політв'язня Олега Сенцова, кримчанина, кримськотатарських активістів", - йдеться в повідомленні.

Російська активістка Віра Лаврешина повідомила, що учасники ініціативи "Стратегія-18" провели пікети на П'ятницькій вулиці і Великій Ординці. Пікети проходили спокійно, за винятком інциденту, коли перехожий різко відреагував на плакат з написом українською мовою "Крим повернеться в Україну".

"Російські активісти із Санкт-Петербурга і Москви об'єдналися в безстрокову акцію під назвою "Стратегія-18" на честь дня депортації кримських татар 18 травня 1944 року. Щомісяця 18 числа активісти виходять на вулиці міста з метою розповісти про ситуацію в анексованому Криму, інформувати російське суспільство про факти порушення прав і свобод людини", - додали в повідомленні.

Як відомо, всього в Росії та окупованому Криму утримують близько 70 українських політв'язнів, серед них журналіст Укрінформу Роман Сущенко, якого в РФ засудили до 12 років колонії суворого режиму — нібито за шпигунство.



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