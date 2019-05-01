Сотрудник оккупационной "администрации" Бахчисарая незаконно перечислил подрядчику больше 7 миллионов рублей за невыполненные работы по проектной документации реконструкции дорог в сёлах Железнодорожное, Плодовое, Табачное Бахчисарайского района.

Об этом сообщает Крымская правда со ссылкой на пресс-службу СК по Бахчисарайскому району.

В пресс-службе оккупационного ведомства сообщили, что по данным следствия, должностное лицо "администрации" Бахчисарайского района Республики Крым, заведомо зная о необходимости приемки и оплаты выполненных работ после их фактического выполнения и предоставления проектной документации заказчику, совершило действия, явно выходящие за его полномочия, которые выразились в подписании актов сдачи-приемки выполненных работ и счетов в отсутствие фактически выполненных работ, что явилось основанием для перечисления бюджетных денежных средств в одном случае в размере 2,077 млн. рублей, во втором – 2,5 млн рублей., в третьем – 2,69 млн. рублей на счет подрядной организации», - уточнили в ведомстве.

Уголовные дела возбуждены по пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий) по материалам оперативных сотрудников отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Бахчисарайскому району, прокуратуры Бахчисарайского район и УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.

На данный момент расследование продолжается, идут следственные действия.