Україна очікує нових міжнародних санкцій проти Кремля через "паспортну агресію"

10:41 02.05.2019 0 комментариев Украина

Україна категорично вимагає від Росії невідкладно скасувати всі протиправні рішення з приводу паспортизації українських громадян та працює з міжнародними партнерами над посиленням санкційного тиску на Кремль.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в оприлюдненій напередодні заяві МЗС України з приводу кремлівського рішення щодо розширення категорій громадян України, яким може бути надане російське громадянство в спрощеному порядку.

"Це є ще одним фактом грубого порушення з боку Російської Федерації норм міжнародного права і державного суверенітету України", - заявили в міністерстві.

У МЗС наголошують, що оприлюднений у середу указ Владіміра Путіна, як й усі попередні та можливі майбутні нормативно-правові акти РФ, спрямовані на надання громадянам України російського громадянства у протиправний спосіб, "були, є та будуть юридично нікчемними, не матимуть жодних правових наслідків і не визнаватимуться українською стороною".

У відомстві підкреслюють, що Україна залишає за собою право на вжиття ефективних заходів для захисту національної безпеки, законних прав та інтересів українських громадян відповідно до міжнародного права та законодавства України.

Україна продовжить активну роботу з міжнародними партнерами над посиленням консолідованого санкційного тиску на кремлівський режим, сказано в заяві.

"Очікуємо від наших міжнародних партнерів посилення санкцій проти кремлівського режиму. Відповідна нота протесту буде невідкладно вручена російському МЗС", - додали в МЗС.

Закордонним дипломатичним установам України доручено невідкладно інформувати іноземні столиці про "паспортну агресію" Російської Федерації.

Нагадаємо, 24 квітня Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для мешканців окупованих районів Донецької та Луганської областей.

27 квітня Путін заявив, що у Москві думають над тим, щоб надавати громадянство Росії у спрощеному порядку не лише мешканцям ОРДЛО, але й усім українцям.

1 травня президент РФ підписав указ про спрощений порядок отримання громадянства РФ для окремих категорій громадян України.



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