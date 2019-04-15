Разведчики ЮВО выполнили нормативы по воздушно-десантной подготовке ведением прицельного огня в воздухе
|11:01 02.05.2019
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|Россия
Разведчики 49 армии Южного военного округа (ЮВО) завершили курс воздушно-десантной подготовки на горном полигоне «Кобу-Баши» в Карачаево-Черкесии.
Они совершив прыжки с парашютом и выполнив нормативы по воздушно-десантной подготовке, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Учебно-тренировочные и боевые прыжки разведчики совершали с вертолета Ми-8МТШ на десантных парашютах Д-6 с высот от 600 до 2 тыс. метров с полным табельным вооружением и снаряжением и с задержкой раскрытия купола.
Особенностью сдачи нормативов являлось ведение в воздухе прицельного огня по условному противнику с приземлением на строго ограниченную площадь аэродрома.
В ходе занятий был проведен тренинг по действиям разведывательной группы при внезапной вводной. Военнослужащим необходимо было совершить прыжки с парашютом на незнакомую местность, определить по карте координаты нахождения, совершить 10 километровый марш-бросок и уничтожить условного противника с использованием навыков ножевого боя.
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