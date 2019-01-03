Подводная лодка «Колпино» ЧФ РФ, завершила плановое выполнение задач в составе постоянной группировки Военно-Морского Флота в Средиземном море и взяла курс к месту постоянного базирования - город Новороссийск.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России, передает PortNews.



В настоящее время субмарина осуществляет проход проливов Дарданеллы и Босфор, направляясь в Черное море.



Подводная лодка «Колпино»– пятая в серии из шести субмарин проекта 636.3, построенных на «Адмиралтейских верфях» для ЧФ страны оккупанта.