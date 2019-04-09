7 травня в Берліні Помпео та Меркель обговорять ситуацію в Україні
|10:01 02.05.2019
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|Украина
Держсекретар США Майк Помпео проведе зустріч з канцлером Німеччини Ангелою Меркель під час візиту до Європи 5-9 травня і обговорить ситуацію в Україні.
Про це йдеться в офіційній заяві Держдепартаменту США, повідомляє УНІАН.
Зустріч відбудеться 7 травня в Берліні.
"7 травня Помпео прибуде в Берлін, де зустрінеться з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і міністром закордонних справ Гайко Маасом для обговорення тем взаємної стурбованості, таких як Україна, Росія, Китай, Сирія, Західні Балкани", - йдеться в повідомленні.
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