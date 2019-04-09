Держсекретар США Майк Помпео проведе зустріч з канцлером Німеччини Ангелою Меркель під час візиту до Європи 5-9 травня і обговорить ситуацію в Україні.

Про це йдеться в офіційній заяві Держдепартаменту США, повідомляє УНІАН.

Зустріч відбудеться 7 травня в Берліні.

"7 травня Помпео прибуде в Берлін, де зустрінеться з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і міністром закордонних справ Гайко Маасом для обговорення тем взаємної стурбованості, таких як Україна, Росія, Китай, Сирія, Західні Балкани", - йдеться в повідомленні.



