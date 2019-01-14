Сполучені Штати гранично ясно дали зрозуміти Туреччині, що купівля російських зенітних ракетних систем С-400 повністю виключає участь Анкари в програмі зі створення новітніх американських винищувачів-бомбардувальників F-35.

Про це заявив в середу на слуханнях в комітеті з асигнувань Палати представників Конгресу виконуючий обов’язки міністра оборони США Патрік Шанахан, інформує УНН.

“Я думаю, що існує дуже мала ймовірність того, що є якесь непорозуміння”, — сказав він, відповідаючи на питання про те, чи достатньо ясно Туреччина усвідомлює, що в разі купівлі С-400 вона не зможе брати участь в програмі F- 35.

Шанахан також підтвердив позицію Пентагону, яка полягає в тому, що одночасне використання російських С-400 і американських F-35 технічно неможливе.

“Так, з нашого боку немає жодних сумнівів з цього приводу”, — підкреслив він.

Як повідомлялося раніше, Анкара може звернутися до Москви в разі, якщо США виключать Туреччину з програми зі створення винищувачів-бомбардувальників п’ятого покоління F-35.