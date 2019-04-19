Во вторник, 30 апреля, в Стамбул прибыл фрегат "Адмирал Эссен" для участия в выставке оборонной промышленности IDEF 2019.

Об этом сообщили в пресс-службе ЧФ РФ, передает Центральный Военно-Морской Портал.

"Адмирал Эссен" пробудет в Турции до 3 мая, экипаж представит на выставке фрегат в качестве образца российского кораблестроения.



Ранее российские военные показали посадку беспилотного летательного аппарата "Орлан-10" на российский фрегат "Адмирал Эссен" – аппарат поймали специальной сетью, натянутой по всей вертолетной площадке корабля.



Международная выставка оборонной промышленности IDEF 2019 проходит в Стамбуле с 30 апреля по 3 мая. Тематика выставки: оборудование для сухопутных войск, ВМС, ВВС, технологии защиты, космические технологии, бортовые системы, а также вертолеты, корабли, электроника, системы безопасности, оборудование и системы транспортировки и логистики.



"Адмирал Эссен" – второй фрегат проекта 11356. Его заложили 8 июля 2011 года на судостроительном заводе "Янтарь", спустили на воду 7 ноября 2014 года и передали ВМФ России 7 июня 2016 года.



Фрегаты проекта 11356 предназначены для дальних морских походов и ведения борьбы с кораблями и подлодками, а также отражения воздушных атак.

Водоизмещение корабля – 4000 тонн, скорость – 30 узлов, автономность плавания – 30 суток.

В состав вооружения входят: артиллерийская установка А-190 калибра 100 мм, зенитные ракетные и артиллерийские комплексы, торпедные и противолодочные средства поражения, а также крылатые ракеты высокой дальности "Калибр-НК".

На взлетно-посадочной площадке на корме базируется палубный вертолет Ка-27 или Ка-31.