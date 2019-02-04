У Туреччині підписали оборонний контракт для потреб України

09:01 02.05.2019 0 комментариев Украина

Туреччина передасть Україні термальні камери для протитанкових систем і військову рацію на базі програмного забезпечення.

Відповідну угоду підписали в рамках 14-ї Міжнародної виставки оборонної промисловості IDEF-2019 в Стамбулі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.

Відповідно до документа, спрямованого на забезпечення потреб Генштабу України, Києву передадуть термальні камери для протитанкових систем типу Dörtgöz-S і військову рацію виробництва компанії ASELSAN.

Також Україна і Туреччина домовилися про постачання українських протитанкових керованих ракет "Конус" калібру 120 мм і дальністю 5 км розробки ДККБ "Луч" (Київ) для турецьких основних бойових танків Т-84-120 і Т-74- 120.

Як повідомила прес-служба ДП "Спецтехноекспорт", відповідний контракт парафовано українською стороною з турецькою державною корпорацією MKEK.

Згідно з повідомленням, умови домовленості передбачають поетапне передання технології турецькій стороні та організацію виробництва українських 120-мм ПТКР, що відповідають стандартам НАТО, на потужностях у Туреччині.

Парафування контракту дало змогу узгодити питання вартості й термінів постачання, а також інші деталі реалізації домовленостей, зазначається в повідомленні. Завершення укладання контракту заплановано на найближчі дні. Також уже найближчим часом планується розпочати перші експортні партії ПТКР "Конус" для турецького замовника, зазначає прес-служба.

Очікується, що домовленості з турецькою МКЕК на постачання та виробництво українських ПТКР дадуть змогу розширити присутність України на оборонних ринках країн Близького Сходу і Південно-Східної Азії, і насамперед у країнах, що мають у своїх арсеналах танки Т-84-120 і Т-74 -120.

Нині турецька корпорація ASELSAN є ключовим закордонним партнером України в програмі переоснащення ЗСУ новими системами тактичного зв'язку УКХ-діапазону, що відповідають стандартам НАТО.



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