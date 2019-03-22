Головне - не обсяг санкцій, а вибір цілей, проти яких вони застосовуються - експерт

08:41 02.05.2019 0 комментариев Россия

Нові санкції США та ЄС мають охопити оточення Путіна, підставні бізнесові структури, але при цьому в енергетичному секторі слід діяти дуже обережно.

Такий варіант тиску на РФ запропонував на слуханнях у Конгресі екс-координатор політики санкцій адміністрації США, нині експерт Атлантичної ради Деніел Фрід, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Ми повинні переслідувати корумпованих російських олігархів, близьких до Путіна. Ми повинні обмежити канали для корумпованих фондів у Росії та інших країнах, таких що використовують непрозорі структури для укладання угод з нерухомістю", - наголосив Фрід.

Окрім того, підкреслив експерт, доцільно запроваджувати енергетичні санкції. Але, за його словами, у цій сфері треба діяти обережно, аби не вплинути на ціни енергоносіїв на світовому ринку.

"Ми повинні також надалі застосовувати санкції за порушення прав людини", - додав колишній високопосадовець адміністрації США. Він назвав “Акт Магнітського” і “Глобальний акт Магнітського” ключовими інструментами для переслідування таких зловживань.

Фрід наголосив, що відпрацьовувати подальші санкції із союзниками треба вже зараз, щоб "підтримувати оперативну гнучкість".

Головне - не обсяг санкцій, а вибір цілей, проти яких вони застосовуються, констатував експерт



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