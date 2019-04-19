В докладе Комиссии США по вопросам международной религиозной свободы (USCIRF) раскритиковали российское репрессивное законодательство и призвали Россию прекратить преследование религиозных меньшинств в оккупированном Крыму, а также оккупированных районах Донбасса.

«В оккупированном РФ Крыму российские власти продолжают похищать, пытать и сажать крымскотатарских мусульман», — цитирует документ Крымская правозащитная группа.

Кроме того, указали в USCIRF, на востоке Украины продолжается экспроприация церковных зданий и запугивание религиозных общин.

Доклад содержит призывы к России внести изменения в закон об экстремизме, а также другие законодательные акты, которые используются для преследования религиозных меньшинств.

«Российское законодательство ориентируется на «экстремизм» без надлежащего определения этого термина, что дает возможность государству преследовать широкий спектр ненасильственной, неполитической религиозной деятельности», — говорится в документе.

США также призывают власти РФ не препятствовать присутствию международных наблюдателей в оккупированном Крыму для проверки соблюдения мировых стандартов прав человека и религиозной свободы.

Крымская правозащитная группа (КПГ) на протяжении нескольких лет фиксирует факты, как российские власти оккупированного Крыма систематически нарушают свободу вероисповедания. В отчете КПГ «Свобода религии и убеждений в Крыму представлены факты нарушений гражданских прав за четыре года российской аннексии полуострова.

Руководитель Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник отмечает, что чаще всего дискриминации подвергаются мусульмане и верующие, которые посещают церкви Киевского патриархата.

Под запрет на полуострове также попали все крымские организации «Свидетели Иеговы», так как после оккупации в Крыму де-факто действует российское законодательство. Такие действия российских властей необоснованно ограничивают свободу совести и вероисповедания. В Украине религиозная организация «Свидетели Иеговы» не запрещена, до оккупации в Крыму действовала на законных основаниях.