Указ президента РФ Володимира Путіна про видачу російських паспортів жителям окремих районів Донецької та Луганської областей свідчить про спробу дестабілізувати ситуацію в Україні.

Про це йдеться в спільній заяві постійного доповідача Європарламенту з питань України Міхаеля Галера, евродепута Ребекки Хармс і голови Комітету асоціації Україна-ЄС від Європарламенту Даріуша Росатті, передає УНН.

"Ми засуджуємо указ Президента Російської Федерації від 24 квітня 2019 року, що встановлює спрощену процедуру подачі заяви на отримання російського громадянства і, отже, подачі заяви на отримання російських паспортів для тих осіб, які постійно проживають в певних районах Донецької та Луганської областей України", - сказано в заяві.

За словами євродепутатів, новий указ слідує звичайній російської тенденції видачі паспортів в районах з затяжними конфліктами в країнах Східного партнерства, посилюючи напруженість в цих регіонах.

"Російський указ є неприйнятним і ще раз демонструє недотримання російською владою суверенітету України і міжнародного права. Це також свідчить про постійні наміри Росії дестабілізувати Україну, всього через три дні після того, як український народ мирно обрав нового президента шляхом конкурентних виборів", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, 24 квітня Президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання громадянства РФ для жителів ОРДЛО.