Російська шпигунка Бутіна сяде в американську в’язницю

20:21 26.04.2019 0 комментариев Россия

Громадянка Росії Марія Бутіна, яка була заарештована в США через порушення закону про діяльність іноземних агентів, засуджена до 18 місяців ув'язнення.

Рішення суду винесено в п'ятницю, повідомило видання The Daily Beast, передає Укрінформ.

"Марія Бутіна, агент з Росії, яка зачарувала американських консерваторів своєю любов'ю до зброї, була засуджена до 18 місяців ув'язнення федеральним суддею Округу Колумбія в п'ятницю", - зазначається у повідомленні.

Враховуючи термін, який Бутіна вже провела під вартою, за гратами вона перебуватиме ще близько дев'яти місяців.

Перед ухваленням вироку росіянка звернулася до суду з проханням про поблажливість.

"Мої батьки дізналися про мій арешт з ранкових новин, які дивляться у своєму сільському будинку в сибірському селі. Я дуже люблю їх, але я завдала їм моральної і фінансової шкоди", - заявила вона, наголошуючи на стражданнях своїх батьків.

Бутіна просила федерального суддю звільнити її з в'язниці та депортувати до Росії.

Як повідомлялося раніше, 30-річна Марія Бутіна була затримана в липні минулого року в США за звинуваченнями у спробі проникнути до політичних кіл Республіканської партії. Зокрема, вона встановила корисні знайомства в Національній стрілецькій асоціації з метою лобіювання російських інтересів. Бутіна визнала себе винною у веденні діяльності іноземного агента на користь РФ, щоб створити таємний канал зв'язку між Кремлем та адміністрацією Трампа.



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