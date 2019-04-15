Батько політв'язня Гриба: На суд не сподіваємося, хіба на обмін між Україною та Росією

20:01 26.04.2019 0 комментариев Украина

Родина українського 20-річного політв'язня Павла Гриба не сподівається на задоволення апеляції на вирок, яким Павла засудили до 6 років позбавлення волі. Єдиним шляхом звільнення вважають обмін між Україною та Росією.

Про це батько політв'язня Ігор Гриб розповів у коментарі Громадському.

До 29 квітня адвокатка та власне Павло ознайомлюватимуться з текстом вироку, згодом подаватимуть апеляцію. Коротку апеляційну скаргу подали ще в день оголошення вироку в Ростові-на-Дону.

«Не сподіваємося на виправдувальний вирок, на позитивний результат геть немає ніяких сподівань, може лише будуть якісь обміни між Україною та Росією», — сказав батько.

Він додав, що після вироку Павло тримається, «не падає духом».

«Позавчора було 20 місяців, які Павло за ґратами», — додав батько.

Нагадаємо:

22 березня Північно-Кавказький окружний райсуд Ростова-на-Дону засудив українського політв'язня Павла Гриба, обвинуваченого в схилянні до теракту росіянки Тетяни Єршової, до шести років позбавлення волі. Павлу нині 20 років. Після оголошення вироку в коментарі Громадському Гриб заявив, що починає голодування. За кілька днів він його припинив.
Батько політв’язня Павла Гриба назвав вирок суду смертельним для сина.



Ещё на эту тему:

17:21 26.04.2019
Балуха продолжают держать в штрафном изоляторе колонии России
16:41 26.04.2019
У Росії заперечують заяву Сенцова про катування під час затримання
21:01 25.04.2019
Росія досі не надала інформацію про стан Гриба
19:21 25.04.2019
Росія у спробі зламати Балуха порушує навіть власні закони - МЗС
16:41 25.04.2019
Политзаключенному Балуху "суд" увеличил срок
19:21 24.04.2019
Українців закликали підтримати українського політв'язня Володимира Балуха у важку годину
08:21 22.04.2019
Побутові деталі життя українських політв'язнів
13:01 19.04.2019
Російська прокуратура просить 9 років колонії для лівого активіста з окупованого Криму
11:01 18.04.2019
Британський євродепутат закликає РФ звільнити Сущенка та інших політв’язнів
09:21 16.04.2019
Книжку Сенцова видали німецькою мовою
16:21 15.04.2019
США стурбовані вироком "українським диверсантам" в окупованому Криму
09:41 15.04.2019
Політв’язень Балух написав листа українцям
Новости
Азербайджан Азербайджан
16:01 25.04.2019
Азербайджан будет экспортировать Peugeot в страны СНГ
10:01 24.04.2019
Азербайджан буде готовий допомогти Білорусі з поставками нафти
20:01 22.04.2019
Грузооборот Бакинского ММТП планируется довести до 25 млн тонн в год
12:21 22.04.2019
ВС Азербайджана и Турции проведут тактические учения с боевыми стрельбами
Все новости страны
Армения Армения
12:21 26.04.2019
Армения предложила изменить устав военного союза постсоветских стран
08:41 23.04.2019
Российскую авиабазу в Армении перевооружат на Су-30СМ
17:01 22.04.2019
Генпрокуратура Армении направит в Россию документы для экстрадиции экс-депутата парламента
11:21 15.04.2019
Танкисты ЮВО в ходе учений в Армении израсходовали более 2 тысяч боеприпасов
Все новости страны
Болгария Болгария
15:41 24.04.2019
В 2018 году доходы от туризма в Болгарии составили 4.3 млрд евро
18:21 23.04.2019
Китайская CMEC проинвестирует в развитие болгарского порта Варна
12:01 23.04.2019
Вбивцю болгарської журналістки засудили до 30 років ув’язнення
17:21 22.04.2019
Одна из политических партий Болгарии пообещала выступить против санкций в отношении России
Все новости страны
Греция Греция
19:41 25.04.2019
Південь Греції сколихнув землетрус
14:01 25.04.2019
На Миконос прибыла одна из десяти самых дорогих яхт в мире / Видео
12:41 22.04.2019
В США заявили о готовности переместить военную базу из Турции в Грецию
18:21 19.04.2019
Греція може конфіскувати німецькі активи через невиплату репарацій
Все новости страны
Грузия Грузия
14:41 24.04.2019
Экипажи бомбардировщиков ЮВО отработали бомбометание по целям
12:41 24.04.2019
Южнокорейская компания построит ГЭС в Грузии
15:21 23.04.2019
Ударные вертолеты российской военной базы обеспечили прикрытие колонн боевой техники в Абхазии
13:41 23.04.2019
Грузия и Португалия согласовали сотрудничество по временной трудовой миграции
Все новости страны
Молдова Молдова
18:21 26.04.2019
КС Молдови ухвалив рішення щодо дострокових виборів
10:21 26.04.2019
В МВС Молдови вшанували пам'ять жертв Чорнобильської катастрофи
20:01 25.04.2019
Самолет греческой авиакомпании незаконно вылетел из Бухареста и без разрешения приземлился в аэропорту Кишинева
11:21 24.04.2019
В непризнанном Приднестровье собрали на "конференцию" военнослужащих-водителей
Все новости страны
Россия Россия
20:21 26.04.2019
Російська шпигунка Бутіна сяде в американську в’язницю
15:21 26.04.2019
Американская компания выплатит штраф за нарушение санкций США против «Роснефти»
13:01 26.04.2019
К российскому аналогу SWIFT присоединился Евразийский банк Казахстана
11:21 26.04.2019
Россия пригрозила НАТО «ассиметричным ответом» в том числе и в Черном море
Все новости страны
Румыния Румыния
18:01 26.04.2019
Будівництво газопроводу з Румунії в Молдову розпочнеться 2 травня
14:01 26.04.2019
Румунія проведе антикорупційний референдум разом з виборами в Європарламент
08:21 23.04.2019
Румыния планирует приобрести в Португалии пять дополнительных истребителей F-16
11:41 22.04.2019
Экс-президент Румынии назвал свою цель в случае, если получит мандат в Европарламенте
Все новости страны
Турция Турция
12:41 26.04.2019
У Стамбулі правоохоронці затримали 210 військовослужбовців, яких підозрюють у зв’язках з ФЕТО
15:21 25.04.2019
В Турции тестируют ракеты для отечественного ЗРК
13:41 25.04.2019
Аэропорт Трабзон закрылся на краткосрочный ремонт
09:01 25.04.2019
Туреччина ініціювала створення комісії, аби переконати НАТО у відсутності загрози від розміщення систем С-400 на її території
Все новости страны
Украина Украина
20:41 26.04.2019
У Європарламенті вважають паспортний указ Росії спробою дестабілізувати ситуацію в Україні
20:01 26.04.2019
Батько політв'язня Гриба: На суд не сподіваємося, хіба на обмін між Україною та Росією
19:41 26.04.2019
Окупанти вжили заходів проти руйнування Керченського моста та доріг
19:21 26.04.2019
Защитой фигуранта так называемого «дела Веджие Кашка» Асана Чапуха подана апелляционная жалоба
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс