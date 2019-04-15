Родина українського 20-річного політв'язня Павла Гриба не сподівається на задоволення апеляції на вирок, яким Павла засудили до 6 років позбавлення волі. Єдиним шляхом звільнення вважають обмін між Україною та Росією.

Про це батько політв'язня Ігор Гриб розповів у коментарі Громадському.

До 29 квітня адвокатка та власне Павло ознайомлюватимуться з текстом вироку, згодом подаватимуть апеляцію. Коротку апеляційну скаргу подали ще в день оголошення вироку в Ростові-на-Дону.

«Не сподіваємося на виправдувальний вирок, на позитивний результат геть немає ніяких сподівань, може лише будуть якісь обміни між Україною та Росією», — сказав батько.

Він додав, що після вироку Павло тримається, «не падає духом».

«Позавчора було 20 місяців, які Павло за ґратами», — додав батько.

Нагадаємо:

22 березня Північно-Кавказький окружний райсуд Ростова-на-Дону засудив українського політв'язня Павла Гриба, обвинуваченого в схилянні до теракту росіянки Тетяни Єршової, до шести років позбавлення волі. Павлу нині 20 років. Після оголошення вироку в коментарі Громадському Гриб заявив, що починає голодування. За кілька днів він його припинив.

Батько політв’язня Павла Гриба назвав вирок суду смертельним для сина.