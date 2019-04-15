Батько політв'язня Гриба: На суд не сподіваємося, хіба на обмін між Україною та Росією
|20:01 26.04.2019
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|Украина
Родина українського 20-річного політв'язня Павла Гриба не сподівається на задоволення апеляції на вирок, яким Павла засудили до 6 років позбавлення волі. Єдиним шляхом звільнення вважають обмін між Україною та Росією.
Про це батько політв'язня Ігор Гриб розповів у коментарі Громадському.
До 29 квітня адвокатка та власне Павло ознайомлюватимуться з текстом вироку, згодом подаватимуть апеляцію. Коротку апеляційну скаргу подали ще в день оголошення вироку в Ростові-на-Дону.
«Не сподіваємося на виправдувальний вирок, на позитивний результат геть немає ніяких сподівань, може лише будуть якісь обміни між Україною та Росією», — сказав батько.
Він додав, що після вироку Павло тримається, «не падає духом».
«Позавчора було 20 місяців, які Павло за ґратами», — додав батько.
Нагадаємо:
22 березня Північно-Кавказький окружний райсуд Ростова-на-Дону засудив українського політв'язня Павла Гриба, обвинуваченого в схилянні до теракту росіянки Тетяни Єршової, до шести років позбавлення волі. Павлу нині 20 років. Після оголошення вироку в коментарі Громадському Гриб заявив, що починає голодування. За кілька днів він його припинив.
Батько політв’язня Павла Гриба назвав вирок суду смертельним для сина.
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