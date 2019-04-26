Окупанти вжили заходів проти руйнування Керченського моста та доріг
|19:41 26.04.2019
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|Крым
З першого червня в окупованому Криму вводяться обмеження для руху фур, в тому числі по Керченському мосту, що з'єднує півострів з Росією.
Про це заявила окупаційна влада півострова, повідомляє "Апостроф".
Тимчасова заборона для проїзду великовантажних автомобілів буде діяти при температурі повітря понад 32 градуси.
Обмеження торкнуться великовагових транспортних засобів, які перевищують допустимі навантаження.
При цьому заборона не пошириться на міжнародні перевезення вантажів, пасажирські перевезення автобусами, перевезення продуктів, ліків, палива, пошти, а також перевезення вантажів, необхідних для ліквідації НС.
Такі заходи дозволять запобігти передчасному руйнуванню доріг. Обмеження діятимуть до 31 серпня.
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