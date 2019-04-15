Сегодня, 26 апреля 2019 года, адвокатом Айдером Азаматовым, осуществляющим защиту фигуранта так называемого «дела Веджие Кашка» Асана Чапуха, была подана апелляционная жалоба на приговор Киевского районного суда.

Об этом адвокат сообщил на своей странице в Facebook, передает Крымская солидарность.

Согласно приговору Чапух признан виновным. Ему назначено наказание в соответствии с ч.2 ст.163 УК РФ («Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору») и ч.1 ст.222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов») в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы, условно с испытательным сроком 3 года 6 месяцев.

Напомним, что 17 апреля 2019 года подконтрольным оккупантам Киевским районным судом г. Симферополь был вынесен обвинительный приговор всем фигурантам «дела Веджие Кашка».