Оккупанты приготовили для крымчан "налог для самозанятых"

19:01 26.04.2019 0 комментариев Крым

Налог на профессиональный доход с большой долей вероятности будет введен в оккупированном Крыму в 2020 году, поэтому жителям аннексированного полуострова необходимо готовиться к такому нововведению уже сейчас.

Об этом заявил руководитель управления Федеральной налоговой службы по оккупированному Крыму Роман Наздрачев, сообщают Примечания.

"Скорее всего, со следующего года на всей территории РФ будет введен налог на профессиональный доход. В настоящее время пилотный проект действует на территории четырех субъектов РФ (Москва, Татарстан, Московская и Калужская области – ред.). Надеемся, что большая часть жителей полуострова воспользуется этой системой налогообложения, потому что она максимально мобильна. Достаточно иметь в кармане мобильный телефон, подключенный к Интернету. Нет необходимости куда-то ходить, сдавать декларации. За человека все будет делать мобильное приложение", – цитирует РИА Новости Крым Наздрачева.

 



Ещё на эту тему:

11:01 26.04.2019
Оккупанты надеются сделать перелеты в Крым "по адекватной, а не заоблачной цене"
16:41 22.04.2019
Беларусь и Казахстан отказываются покупать продукцию, изготовленную в оккупированном Крыму
19:01 11.04.2019
Налоговая обещает усилить борьбу с украинскими собственниками недвижимости в Крыму
18:01 05.04.2019
В оккупированном Крыму признали: Введение курортного сбора не перекроет затраты на его администрирование
10:41 05.04.2019
Расходы российского бюджета на "развитие" оккупированного Крыма увеличатся еще на 200 млрд рублей
14:21 01.04.2019
Оккупанты обещают освободить от налогов крымские санатории и пансионаты
20:01 29.03.2019
Более трети населения оккупированного Крыма работает нелегально
12:21 25.03.2019
За аннексию Крыма россияне уже "выложили" полтора трлн рублей
16:21 22.03.2019
«Крымские морские порты» не заплатили оккупантам более 22 млн рублей налогов
20:01 19.03.2019
В оккупированном Севастополе за год выявили нарушения на 37 млрд рублей
11:21 01.03.2019
Опытная фирма, используя "свой принцип работы", обещает"выбить" долги из всех ялтинских арендаторов земли
18:44 08.01.2019
Андрій Клименко: Крим остаточно перетворюється на сіру зону
Новости
Азербайджан Азербайджан
16:01 25.04.2019
Азербайджан будет экспортировать Peugeot в страны СНГ
10:01 24.04.2019
Азербайджан буде готовий допомогти Білорусі з поставками нафти
20:01 22.04.2019
Грузооборот Бакинского ММТП планируется довести до 25 млн тонн в год
12:21 22.04.2019
ВС Азербайджана и Турции проведут тактические учения с боевыми стрельбами
Все новости страны
Армения Армения
12:21 26.04.2019
Армения предложила изменить устав военного союза постсоветских стран
08:41 23.04.2019
Российскую авиабазу в Армении перевооружат на Су-30СМ
17:01 22.04.2019
Генпрокуратура Армении направит в Россию документы для экстрадиции экс-депутата парламента
11:21 15.04.2019
Танкисты ЮВО в ходе учений в Армении израсходовали более 2 тысяч боеприпасов
Все новости страны
Болгария Болгария
15:41 24.04.2019
В 2018 году доходы от туризма в Болгарии составили 4.3 млрд евро
18:21 23.04.2019
Китайская CMEC проинвестирует в развитие болгарского порта Варна
12:01 23.04.2019
Вбивцю болгарської журналістки засудили до 30 років ув’язнення
17:21 22.04.2019
Одна из политических партий Болгарии пообещала выступить против санкций в отношении России
Все новости страны
Греция Греция
19:41 25.04.2019
Південь Греції сколихнув землетрус
14:01 25.04.2019
На Миконос прибыла одна из десяти самых дорогих яхт в мире / Видео
12:41 22.04.2019
В США заявили о готовности переместить военную базу из Турции в Грецию
18:21 19.04.2019
Греція може конфіскувати німецькі активи через невиплату репарацій
Все новости страны
Грузия Грузия
14:41 24.04.2019
Экипажи бомбардировщиков ЮВО отработали бомбометание по целям
12:41 24.04.2019
Южнокорейская компания построит ГЭС в Грузии
15:21 23.04.2019
Ударные вертолеты российской военной базы обеспечили прикрытие колонн боевой техники в Абхазии
13:41 23.04.2019
Грузия и Португалия согласовали сотрудничество по временной трудовой миграции
Все новости страны
Молдова Молдова
18:21 26.04.2019
КС Молдови ухвалив рішення щодо дострокових виборів
10:21 26.04.2019
В МВС Молдови вшанували пам'ять жертв Чорнобильської катастрофи
20:01 25.04.2019
Самолет греческой авиакомпании незаконно вылетел из Бухареста и без разрешения приземлился в аэропорту Кишинева
11:21 24.04.2019
В непризнанном Приднестровье собрали на "конференцию" военнослужащих-водителей
Все новости страны
Россия Россия
15:21 26.04.2019
Американская компания выплатит штраф за нарушение санкций США против «Роснефти»
13:01 26.04.2019
К российскому аналогу SWIFT присоединился Евразийский банк Казахстана
11:21 26.04.2019
Россия пригрозила НАТО «ассиметричным ответом» в том числе и в Черном море
18:21 25.04.2019
Посол Німеччини в Вашингтоні попросила конгрес США утриматися від нових санкцій проти РФ
Все новости страны
Румыния Румыния
18:01 26.04.2019
Будівництво газопроводу з Румунії в Молдову розпочнеться 2 травня
14:01 26.04.2019
Румунія проведе антикорупційний референдум разом з виборами в Європарламент
08:21 23.04.2019
Румыния планирует приобрести в Португалии пять дополнительных истребителей F-16
11:41 22.04.2019
Экс-президент Румынии назвал свою цель в случае, если получит мандат в Европарламенте
Все новости страны
Турция Турция
12:41 26.04.2019
У Стамбулі правоохоронці затримали 210 військовослужбовців, яких підозрюють у зв’язках з ФЕТО
15:21 25.04.2019
В Турции тестируют ракеты для отечественного ЗРК
13:41 25.04.2019
Аэропорт Трабзон закрылся на краткосрочный ремонт
09:01 25.04.2019
Туреччина ініціювала створення комісії, аби переконати НАТО у відсутності загрози від розміщення систем С-400 на її території
Все новости страны
Украина Украина
19:41 26.04.2019
Окупанти вжили заходів проти руйнування Керченського моста та доріг
19:21 26.04.2019
Защитой фигуранта так называемого «дела Веджие Кашка» Асана Чапуха подана апелляционная жалоба
19:01 26.04.2019
Оккупанты приготовили для крымчан "налог для самозанятых"
18:41 26.04.2019
Оккупанты передумали покупать новый сейнер для экипажа "Норда"
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс