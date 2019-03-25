Налог на профессиональный доход с большой долей вероятности будет введен в оккупированном Крыму в 2020 году, поэтому жителям аннексированного полуострова необходимо готовиться к такому нововведению уже сейчас.

Об этом заявил руководитель управления Федеральной налоговой службы по оккупированному Крыму Роман Наздрачев, сообщают Примечания.

"Скорее всего, со следующего года на всей территории РФ будет введен налог на профессиональный доход. В настоящее время пилотный проект действует на территории четырех субъектов РФ (Москва, Татарстан, Московская и Калужская области – ред.). Надеемся, что большая часть жителей полуострова воспользуется этой системой налогообложения, потому что она максимально мобильна. Достаточно иметь в кармане мобильный телефон, подключенный к Интернету. Нет необходимости куда-то ходить, сдавать декларации. За человека все будет делать мобильное приложение", – цитирует РИА Новости Крым Наздрачева.