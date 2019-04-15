Глава оккупационной администрации Керчи Сергей Бороздин сообщил журналистам, что экипажу сейнера "Норд" предложили новые рабочие места.

Об этом пишет РИА Крым, - передает Керчь.ФМ.

«У нас есть контакт с экипажем "Норда". Мы предложили им трудоустройство, но в данный момент они работают у себя в рыбколхозе. Руководитель предприятия нашел возможность выплачивать им заработную плату. Процесс покупки корабля действительно завис, но я думаю, все решится», — сказал Сергей Бороздин.

Руководство рыбколхоза заявило, что работа над покупкой нового сейнера для экипажа "Норда" застопорилась и ответственные лица не идут на контакт.