КС Молдови ухвалив рішення щодо дострокових виборів

18:21 26.04.2019 0 комментариев Молдова

Дострокові парламентські вибори в Молдові можуть проходити тільки за діючою змішаною виборчою системою.

Таке рішення ухвалив 26 квітня Конституційний суд, розглянувши запит трьох незалежних депутатів, обраних до парламенту Молдови в одномандатних округах, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

Конституційний суд постановив, що виборчу систему можна змінити за інтервал часу, менший, ніж повний термін повноважень парламенту (чотири роки), але застосувати нову систему можна буде тільки до чергових виборів у парламент.

"Нова виборча система не може бути впроваджена в разі дострокових парламентських виборів. Нова виборча система може застосовуватися тільки у разі проведення чергових виборів, за умови, що зміни були прийняті за рік до проведення виборів", — йдеться в рішенні КС.

Опозицію таке рішення КС обурило. Заборонивши змінити виборчу систему перед достроковими виборами, Конституційний суд порушив свої ж рішення, вважає співголова блоку ACUM Майя Санду.

"Конституційний суд корупціонерів вирішив, що змішану виборчу систему, яку критикувала Венеціанська комісія і яка означає більше мандатів для тих, хто отримав менше голосів, не можна змінити. Цим рішенням КС порушив своє ж рішення, згідно з яким виборча система знаходяться в компетенції парламенту", — написала Санду.

Це, на думку Санду, означає, що ліквідація олігархічного режиму має стати головним завданням цього скликання парламенту.



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